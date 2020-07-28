Напомним, президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В качестве кандидатов зарегистрированы Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме

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