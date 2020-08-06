Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
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Соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в центре Минска.В источнике
С чего всё началось
Кандидат на грядущих выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что намеченный на сегодня митинг в парке Дружбы в Минске не состоится, передает TUT.by
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В Минске, по данным «Радио Свобода», тысячи людей пришли на встречу с кандидатом Тихановской
Эхо Москвывчера в 14:01