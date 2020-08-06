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Lenta.ru
Lenta.ru

Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске

Соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в центре Минска.В источнике
С чего всё началось
Кандидат на грядущих выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что намеченный на сегодня митинг в парке Дружбы в Минске не состоится, передает TUT.by
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Собеседниквчера в 08:53
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Минске, по данным «Радио Свобода», тысячи людей пришли на встречу с кандидатом Тихановской

Эхо Москвывчера в 14:01
РБК

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга

РБКвчера в 08:27
РИА Новости

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

РИА Новостивчера в 08:09
Известия

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Известиявчера в 08:20
RT на русском

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

RT на русскомвчера в 08:15
ТАСС

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

ТАССвчера в 08:22
Коммерсантъ

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Коммерсантъвчера в 08:00
КП - Беларусь

«А что, Светы не будет?»: как 6 августа на Бангалор вместо митинга Тихановской проходит День железнодорожника

КП - Беларусьвчера в 10:32

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известиявчера в 07:04
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«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО

Москва, 6 августа 2020, 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.
REGNUMвчера в 08:37
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Прокуратура Хакасии не пожелала распространяться о поездке в США их сотрудницы - супруги Госкомтарифэнерго

Из прокуратуры Хакасии редакции 19rus.info пришел ответ на запрос, касающийся поездки в Саединенные штаты Америки их сотрудницы, помощницы прокурора Абакана Марины Ридзель.
ИА Хакасия21:35

Законопроекты о выплатах детям от 16 до 18 лет и поддержке медиков рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Законопроекты депутаты планируют принять в понедельник в окончательном чтении, после этого их отправят на подпись врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву.
Вести Иркутсквчера в 00:22
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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