Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
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Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
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Соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в центре Минска.В источнике
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