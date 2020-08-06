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Lenta.ru
Lenta.ru

Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске

Соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в центре Минска.В источнике
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Lenta.ru

Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске

Lenta.ru09:19
РИА Новости

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

РИА Новости08:09
ТАСС

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

ТАСС08:22
RT на русском

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

RT на русском08:15
ИА Красная Весна

В Белоруссии отменен митинг в поддержку кандидата в президенты от оппозиции

ИА Красная Весна10:12
Дождь

Светлана Тихановская отменила митинг в Минске. Там, где он планировался, будут отмечать День железнодорожных войск

Дождь07:56
Эхо Москвы

Кандидат на пост президента Белоруссии Тихановская отменила сегодняшний предвыборный митинг в Минске

Эхо Москвы08:31
КП - Беларусь

«А что, Светы не будет?»: как 6 августа на Бангалор вместо митинга Тихановской проходит День железнодорожника

КП - Беларусь10:32

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Свидетель обвинения дал показания против Михаила Ефремова в суде

Свидетель ДТП с участием актера Михаила Ефремова Владислав Женжебир заявил в Пресненском районном суде, что лично видел, как артиста выводили с водительского сиденья его внедорожника сразу после аварии.
Русская Планета07:18
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Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией.
Lenta.ru09:23

Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Интерфакс08:36
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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