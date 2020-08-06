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Lenta.ru
Lenta.ru

Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске

Соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в центре Минска.В источнике
С чего всё началось
Кандидат на грядущих выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что намеченный на сегодня митинг в парке Дружбы в Минске не состоится, передает TUT.by
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Собеседниквчера в 08:53
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Минске, по данным «Радио Свобода», тысячи людей пришли на встречу с кандидатом Тихановской

Эхо Москвывчера в 14:01
РБК

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга

РБКвчера в 08:27
Коммерсантъ

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Коммерсантъвчера в 08:00
Известия

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Известиявчера в 08:20
RT на русском

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

RT на русскомвчера в 08:15
РИА Новости

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

РИА Новостивчера в 08:09
ТАСС

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

ТАССвчера в 08:22
КП - Беларусь

«А что, Светы не будет?»: как 6 августа на Бангалор вместо митинга Тихановской проходит День железнодорожника

КП - Беларусьвчера в 10:32

Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ
RT на русскомвчера в 15:02

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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Минпросвещения обязало учителей провести контрольные в сентябре

Как утверждает учитель русского и литературы Наталья Смирнова, нет никакого смысла проводить ВПР в сентябре, в первые две -три недели даже после обычных каникул дети входят в учебный ритм, а тут школьники отсутствовали на уроках почти шесть месяцев.
URA.Ruвчера в 16:40

Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин из-за коронавируса

Бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, поместили на карантин в СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфаксвчера в 16:43

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".
Российская газетавчера в 15:49
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МИД Швеции не знает, сколько граждан страны пострадало в Бейруте

6 августа новостная служба Sveriges Radio со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел (МИДа) Швеции Юлии Эрикссон-Погоржельской сообщила, что властям стало известно о первых пострадавших в результате взрыва гражданах Швеции.
REGNUM17:37

Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятости

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
Общественная служба новостейвчера в 23:20
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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