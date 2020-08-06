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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг, который должен был состояться в Минске сегодня, 6 августа, рассказал пресс-секретарь ее штаба Анна Красулина.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске

Lenta.ru09:19
РБК

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга

РБК08:27
ТАСС

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

ТАСС08:22
RT на русском

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

RT на русском08:15
РИА Новости

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

РИА Новости08:09
Дождь

Светлана Тихановская отменила митинг в Минске. Там, где он планировался, будут отмечать День железнодорожных войск

Дождь07:56
Эхо Москвы

Кандидат на пост президента Белоруссии Тихановская отменила сегодняшний предвыборный митинг в Минске

Эхо Москвы08:31
КП - Беларусь

«А что, Светы не будет?»: как 6 августа на Бангалор вместо митинга Тихановской проходит День железнодорожника

КП - Беларусь10:32

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса
РБК09:28
38

Дханоа: российские ЗРК дают Индии преимущество над Пакистаном

Хотя Бирендер Дханоа является ярым сторонником покупки французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Дассо «Рафаль», тем не менее, он не отвергает преимущества российских ЗРК С-400.
Вечерний курьервчера в 08:36
4

На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM02:42
3K

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
62

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
28

Украина запросит у Белоруссии выдачу 28 задержанных в республике

"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение офиса генерального прокурора запросить выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Белоруссии", - отмечается в сообщении ведомства.
ТАСС12:30
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Лукашенко: НАТО угрожала санкциями, если Минск признает Южную Осетию

Как рассказал Лукашенко, в 2008 году верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, который до этого занимал должность генсека НАТО, обратился к нему с просьбой не признавать Южную Осетию.
News.ru12:52