Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг, который должен был состояться в Минске сегодня, 6 августа, рассказал пресс-секретарь ее штаба Анна Красулина.В источнике
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