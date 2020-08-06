Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
Смотрите также
Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам
Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое
Избежавший ареста в Минске военный раскрыл схему отправки россиян
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер Infiniti QX55
ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte
Шлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с Льюисом
Россиянам пришли СМС о вознаграждении в $10 млн от Госдепа США
Правительство РФ выделит ещё 14 млрд рублей на надбавки медикам
«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова
Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после взрыва
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель
Минфин предложил сократить расходы на Крым
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
В МВД Белоруссии опровергли задержание главы штаба Тихановской
На митингах соперницы Лукашенко начались задержания
В Минске пригнали военную технику к месту митинга соперницы Лукашенко
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в пропаганде со стороны США
Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку
В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Зеленский прокомментировал ситуацию с режимом тишины в Донбассе
Шлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с Льюисом
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в центре Минска.В источнике
Подробнее о событии