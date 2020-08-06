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Lenta.ru
Lenta.ru

Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске

Соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в центре Минска.В источнике
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Lenta.ru

Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске

Lenta.ru09:19
РБК

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга

РБК08:27
Эхо Москвы

Кандидат на пост президента Белоруссии Тихановская отменила сегодняшний предвыборный митинг в Минске

Эхо Москвы08:31
RT на русском

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

RT на русском08:15
РИА Новости

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

РИА Новости08:09
Дождь

Светлана Тихановская отменила митинг в Минске. Там, где он планировался, будут отмечать День железнодорожных войск

Дождь07:56
ТАСС

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

ТАСС08:22
КП - Беларусь

«Не будем провоцировать людей». Тихановская отменила митинг в Минске 6 августа

КП - Беларусь08:17

Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам

Российское посольство ответило на полученное от МИД Японии представление из-за участия главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии центра мониторинга и прогнозирования ЧС на острове Кунашир.
Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам
RT на русском01:15
81

Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
139

В Хабаровске и двух районах края ввели карантин по АЧС

«Врио губернатора края Михаил Дегтярёв подписал распоряжения о введении карантина на территориях Вяземского и Хабаровского районов, а также Хабаровска в связи с угрозой распространения африканской чумы», - говорится в сообщении.
Агробук06:48
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Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru03:14
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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15 новорожденных переболели коронавирусом в Волгоградской области

Главный внештатный специалист волгоградского облздрава по инфекционным болезням детей Ирина Текучева сообщила, сколько новорожденных переболели коронавирусом области и в какой форме.
Остров Свободы (Os34.ru)06:19
5

Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском05:55
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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