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Ведомости
Ведомости

Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома. По данным агентства, Тихановская требует признать недействительными результаты выборов.В источнике
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Газета.Ru

Тихановская направила жалобу в ЦИК по итогам выборов в Белоруссии

Газета.Ru09:34
Коммерсантъ

Тихановская потребовала пересчета голосов

Коммерсантъ09:49
ТАСС

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

ТАСС09:45
РИА Новости

Тихановская обжаловала результаты выборов в Белоруссии

РИА Новости09:55
Телеканал 360°

Тихановская подала жалобу в ЦИК по результатам выборов президента Белоруссии

Телеканал 360°09:59
Московский Комсомолец

Тихановская подала жалобу в ЦИК

Московский Комсомолец09:42
RT на русском

Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии по итогам выборов

RT на русском09:28

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
РБК09:09
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ru08:58
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Президент «Урала»: с детства не люблю «Спартак», но так судить нельзя

В понедельник, 10 августа, президент футбольной команды «Урал» Григорий Иванов высказался о судейском скандале в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (2:0). Слова специалиста передаёт «Championat.com».
ГЛАС.RU08:36