Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома. По данным агентства, Тихановская требует признать недействительными результаты выборов.В источнике
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