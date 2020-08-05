с чего всё началось

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская дала интервью немецкому изданию Bild. В нем она обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой связаться с Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов.

Политика Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине На вопрос о передаче задержанных Украине Гордон сказал, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину». 12

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией. 1,5K

Происшествия Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135 Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 135, передаёт Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.

Экономика Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.

Футбол Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба.

Происшествия Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники. 88

Футбол Газизов опроверг сообщения о переходе Кокорина в «Спартак» из-за денег Генеральный директор московского клуба «Спартак» Шамиль Газизов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что финансовая сторона вопроса не была главной темой во время переговоров с нападающим Александром Кокорином. 1

Политика Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы «Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран. 97

Космос Над поверхностью Луны пронесся загадочный НЛО Над поверхностью Луны на значительной скорости пронёсся загадочный НЛО.

Общество Johnson & Johnson продаст властям США вакцину от COVID на $1 млрд Компания сообщила, что заключила сделку стоимостью "более $1 млрд" о поставке США 100 млн доз экспериментальной вакцины от COVID-19, если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрит использование препарата или его применение в экстренных ситуациях.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2 Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун. 184

Происшествия Взрыв в Бейруте попал на камеру свадебного фотографа Мощный взрыв в порту Бейрута удалось запечатлеть на камеру свадебного фотографа. Соответствующие кадры утекли в Сеть, в том числе в Twitter. 1