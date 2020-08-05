Политика
РБКСоперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская дала интервью немецкому изданию Bild. В нем она обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой связаться с Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов.
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с чего всё началось
Ранее Тихановская в интервью газете Bild призвала Меркель связаться с борющимся за переизбрание действующим президентом Александром Лукашенко и передать ему, что оппозиция не хочет "войны", а хочет справедливых выборов.РИА Новости12:08
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