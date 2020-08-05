с чего всё началось

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская дала интервью немецкому изданию Bild. В нем она обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой связаться с Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов.

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 1,9K

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2 Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун. 155

Происшествия Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца Военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца во Владимирской области, когда тот разряжал оружие, сообщает пресс-служба Западного военного округа. 14

Общество Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза. 3

Происшествия В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар Издание разместило видео из окна автомобиля с расположенной рядом с местом пожара трассы.

Политика Путин отправил в отставку трех генералов Следственного комитета Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника. 58

Хоккей Сборная России U20 забила «Сочи» 6 голов В первом периоде в воротах сочинцев оказалось три шайбы, во втором - две, и в третьей 20-минутке ещё одна влетела в сетку хозяев.

Общество Шесть человек погибли в результате урагана «Исаиас» в США Не менее шести человек стали жертвами урагана «Исаиас», который обрушился на Америку. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на NBC.

Авто В Саудовской Аравии нашли «кладбище» автомобилей ГАЗ-21 «Волга» Несколько десятков старых советских автомобилей ГАЗ-21 «Волга» в некомплектном состоянии на окраине города Мекка сфотографировали очевидцы, 3 августа сообщает портал carakoom.com.

Экономика Росстат третью неделю подряд зафиксировал нулевую инфляцию В России с 28 июля по 3 августа была третью неделю подряд зафиксирована нулевая инфляция, следует из данных Росстата. 4

Политика Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».

Экономика Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей. 1K

Футбол Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.