с чего всё началось

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская дала интервью немецкому изданию Bild. В нем она обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой связаться с Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов.

Происшествия BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке российской столицы, одна из них умерла до прибытия врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.

Политика Дуров раскритиковал США за давление на TikTok Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять». 105

Здоровье Мужчина в очереди к гинекологу: россиянин 5 лет не мог попасть к врачу В подмосковном Серпухове мужчина уже не первый год не может пройти обследование у врачей, потому, что возникла настоящая путаница с его полом.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2,2K

Происшествия В Крыму семилетняя девочка спасла из воды ребенка Семилетняя девочка спасла жизнь мальчику, упавшему в бассейн, видео с камеры видеонаблюдения опубликовано 4 августа каналом РЕН ТВ в Youtube. 202

Политика В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны». 964

Происшествия «Роскосмос» опубликовал снимки из космоса последствий взрыва в Бейруте "Роскосмос" недавно опубликовал свежие спутниковые снимки порта города Бейрута до взрыва и сразу после него.

Футбол «Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.