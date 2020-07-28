Политика
РБКСоперница Лукашенко попросила не мучать ее вопросом о Крыме
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма в эфире «Еврорадио».
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Политика
МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru 16:40
Общество
Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах
В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
Киберспорт
ViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера
Обновление от 22:07 мск: ViKin.gg сдалась и покинула OGA Dota PIT 2020 Season 2. ViKin.gg выступает без мидера на третьей карте матча против FlyToMoon на OGA Dota PIT 2020 Season 2. Мирослав Boom Бицан отсутствует в игре — у него отключили свет.
CyberSport.ru 15:05
Футбол
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты вчера в 11:09
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия 17:51
Политика
Премьер Италии призвал продлить режим чрезвычайной ситуации до октября
Рим, 28 июля 2020, 20:05 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту страны продлить до октября 2020 года режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
REGNUM 13:05
Наука
Ученые оценили время появления предка коронавируса
Молекулярные биологи сравнили геномы несколько ближайших родичей коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что его предок отделился от общего древа эволюции вирусов летучих мышей от 40 до 70 лет назад.
ТАСС Наука 11:38
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
Экономика
Россия решила ужесточить санкции против Украины
В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 12:13
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Здоровье
Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню
Вечерняя Москва 04:15
Космос
«Юнона» обнаружила аморфный лед на полюсах Ганимеда
26 декабря 2019 года, в ходе очередного близкого пролета мимо Юпитера, межпланетная станция «Юнона» оказалась в ста тысячах километров от Ганимеда и смогла провести наблюдения за ним в инфракрасном диапазоне при помощи инструмента JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), впервые составив карту северного полюса спутника.
N+1 вчера в 04:00
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Футбол
Девять клубов АПЛ просят CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил документ от девяти клубов английской Премьер-лиги, которые настаивают на отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательства.
Metaratings 16:39
Шоу-бизнес
Бывший муж Наргиз умер в возрасте 54 лет
Экспресс газета 14:00
Авто
Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн рублей
В России Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн руб. Напомним, базовый Mercedes-Benz GLB оценивается минимум в 2,5 млн руб.
Коммерсантъ 05:15
Армия и оружие
Киев нашел способ «прекратить доминирование» России в море
Украина планирует «прекратить доминирование» России в Черном и Азовском морях за счет 16 американских катеров, сказал посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью «РБК-Украина».
Rambler News Service вчера в 09:07
Общество
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза
Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Lenta.ru 16:20
Интернет
«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
После волны пользовательского негатива в «Яндексе» уточнили, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений.
Telesputnik.ru 11:27
Политика
США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны.
Газета.Ru 17:51
Экономика
Банк России назвал сроки восстановления российской экономики
К уровню 2019 года российская экономика восстановится только в первом квартале 2022 года.
Anews 08:17
Общество
Детсады, кафе и кинотеатры начнут работу с 29 июля в Забайкалье
Ограничения в работе для кафе, ресторанов, детских садов и кинотеатров снимут 29 июля в Забайкалье.
Zabnews.ru 07:57
Общество
ЕСПЧ коммуницировал первые жалобы по московским протестам 2019 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению первых 17 жалоб по итогам московских протестов 2019 года, сообщает правозащитная организация «Апология протеста».
Коммерсантъ 18:32
Наука
Ученые смогли обмануть инфракрасные камеры
Калифорнийским ученым удалось изменить температуру поверхности так, чтобы она сливалась с окружающей средой на инфракрасных камерах.
МедиаПоток 09:22
Игры
Microsoft: Xbox Game Pass приносит мало прибыли в краткосрочной перспективе
По словам Аарона Гринберга, Microsoft думает в долгосрочной перспективе и считает, что сервис принесёт большую прибыль через несколько лет.
3DNews 07:40