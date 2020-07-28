Политика

РБКРБКСоперница Лукашенко попросила не мучать ее вопросом о Крыме

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма в эфире «Еврорадио».
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Соперница Лукашенко попросила не мучать ее вопросом о Крыме

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Рим, 28 июля 2020, 20:05 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту страны продлить до октября 2020 года режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
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«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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Россия решила ужесточить санкции против Украины

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Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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Девять клубов АПЛ просят CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил документ от девяти клубов английской Премьер-лиги, которые настаивают на отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательства.
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В России Mercedes-AMG GLB 35 будет стоить от 4,3 млн руб. Напомним, базовый Mercedes-Benz GLB оценивается минимум в 2,5 млн руб.
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Киев нашел способ «прекратить доминирование» России в море

Украина планирует «прекратить доминирование» России в Черном и Азовском морях за счет 16 американских катеров, сказал посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью «РБК-Украина».
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Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
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К уровню 2019 года российская экономика восстановится только в первом квартале 2022 года.
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