Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии
Смотрите также
«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболу
Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии
Тимати вернулся с дочерью из отпуска и провел день с Аленой Шишковой
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
Мосгорсуд оставил в силе все запреты для Карауловой
Красноперов назвал катастрофу MH17 актом агрессии против РФ
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
Twitter намерен приобрести TikTok в США
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
Су-27 вновь перехватил истребители США над Черным морем
Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
У 62-летнего певца Валерия Сюткина родился сын
ЦБ РФ продлил для банков послабления по резервам до конца года
Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
В Домодедове мужчина с топором напал на лифтера жилого дома
Стала известна дата выхода фильма «Мулан» в российский прокат
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Александр Лукашенко выиграл выборы в Белоруссии
Штаб Тихановской не признал итоги выборов в президенты Белоруссии
Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии
Тихановская объявила себя победителем президентских выборов
Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
МИД Польши ответил на обвинения Лукашенко в руководстве протестами
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
ЦБ РФ продлил для банков послабления по резервам до конца года
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста
Считавшийся погибшим участник протеста в Минске выжил
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Программа кешбэка за туры по РФ стартует в ночь на 21 августа
Соперница Александра Лукашенко по предвыборной гонке за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала передать ей власть в республике. С таким заявлением выступил штаб кандидата в президенты.В источнике
Подробнее о событии