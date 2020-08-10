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Дума ТВ
Дума ТВ

Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии

Соперница Александра Лукашенко по предвыборной гонке за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала передать ей власть в республике. С таким заявлением выступил штаб кандидата в президенты.В источнике
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Дни.ру

Тихановская требует мирной передачи власти: Протесты неизбежны

Дни.ру07:15
Sibnet Новости

Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти

Sibnet Новости05:39
Дума ТВ

Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии

Дума ТВ05:30
Аргументы недели

Штаб Тихановской потребовал от Лукашенко мирной передачи власти в Белоруссии

Аргументы недели05:32
Pravda.Ru

Светлана Тихановская требует «мирной» передачи власти

Pravda.Ru05:00

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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На модернизацию Костромской ГРЭС потратят 88 млрд рублей

Компания "Интер РАО" инвестирует 88 млрд рублей в модернизацию Костромской ГРЭС, соглашение о реализации проекта подписали в понедельник генеральный директор ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников.
ТАСС09:34

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Как сообщает ToDay News Ufa, новая сборка операционной системы Windows, получившая номер 19041.423, блокирует доступ Диспетчеру устройств к сети Интернет, в результате чего он не может произвести поиск и загрузку драйверов для приложений, уже установленных на компьютер.
ToDay News Ufa04:14
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Foreign Policy: сближение Ирана и Китая станет ударом по интересам США

Всё большее влияние Китая в Восточной Азии и Африке идет вразрез с интересами США, тогда как Ближний Восток становится следующим полем битвы, на котором Пекин может бросить вызов гегемонии США — на этот раз с помощью Ирана.
REGNUM05:20

Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
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