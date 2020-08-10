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Дума ТВ
Дума ТВ

Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии

Соперница Александра Лукашенко по предвыборной гонке за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала передать ей власть в республике. С таким заявлением выступил штаб кандидата в президенты.В источнике
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Светлана Тихановская требует «мирной» передачи власти

Pravda.Ru05:00
Sibnet Новости

Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти

Sibnet Новости05:39
Аргументы недели

Штаб Тихановской потребовал от Лукашенко мирной передачи власти в Белоруссии

Аргументы недели05:32
Дума ТВ

Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии

Дума ТВ05:30
Блокнот.ру

«У Лукашенко сохраняются резервы, позволяющие удержать власть»

Блокнот.ру11:26

Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста

Команда оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не будет участвовать в акциях протестах против итогов голосования на выборах, чтобы избежать провокаций, а сама Тихановская подчинилась этому решению.
Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста
Rambler News Service11:06
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфакс09:58

Футболист «Сочи» показал средний палец фанату «Спартака»

Встрече первого тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи" закончилась вничью 2:2. Главный арбитр матча Василий Казарцев поставил в ворота красно-белых два неоднозначных пенальти, которые вызвали негодовние у больщинства болельщиков и экспертов.
RuNews24.ru06:28
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Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России

Сделать какие-либо выводы о дизайне нового "российского" Renault Duster пока непросто, но предполагается, что в России будет продаваться "европейская", а не "бразильская" версия вседорожника, причем локализованная.
Новые автомобили10:19
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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