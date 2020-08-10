Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии
Смотрите также
Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Полиция в Бейруте применила слезоточивый газ против протестующих
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса
Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома
ЦБ РФ продлил для банков послабления по резервам до конца года
В Москве задержаны трое полицейских по обвинению в подбросе наркотиков
Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии
Лукашенко объяснил отключение интернета в Белоруссии
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России
Варшава ответила Лукашенко на обвинения в руководстве протестами
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
Forbes назвал самые популярные сериалы лета на Netflix
Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Штаб Тихановской не признал итоги выборов в президенты Белоруссии
Штаб Тихановской заявил о готовности к долговременным протестам
В центре Минска милиция оцепила площадь и скверы
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Правительство Ливана решило уйти в отставку после протестов
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
На Среднем Урале смягчили «режим повышенной готовности»
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Соперница Александра Лукашенко по предвыборной гонке за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала передать ей власть в республике. С таким заявлением выступил штаб кандидата в президенты.В источнике
Подробнее о событии