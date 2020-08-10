Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Дума ТВ
Дума ТВ

Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии

Соперница Александра Лукашенко по предвыборной гонке за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала передать ей власть в республике. С таким заявлением выступил штаб кандидата в президенты.В источнике
Подробнее о событии
Блокнот.ру

«У Лукашенко сохраняются резервы, позволяющие удержать власть»

Блокнот.ру11:26
Sibnet Новости

Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти

Sibnet Новости05:39
Аргументы недели

Штаб Тихановской потребовал от Лукашенко мирной передачи власти в Белоруссии

Аргументы недели05:32
Дума ТВ

Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии

Дума ТВ05:30

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
955

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
87

Во всех районах Минска идут столкновения протестующих с милицией

Минск, 10 августа 2020, 23:17 — REGNUM Массовые акции протеста в Минске выходят на новый уровень: протестующие против бессменного правления Александра Лукашенко пытаются строить баррикады в разных районах города.
REGNUM16:17

Российская подлодка обратила в бегство авианосец США

Китайские журналисты отмечают, что американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» получил приказ покинуть Средиземное море после выхода в акваторию российской атомной подводной лодки «Белгород», на борту которой, предположительно, находился подводный комплекс «Посейдон».
Военное дело08:27
49

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
34

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
246

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
13

Коронавирус может повысить риск потери памяти

Ученые из Соединенных Штатов считают, что воспалительные мозговые процессы, которые спровоцированы борьбой иммунной системы с коронавирусом, повышают риск развития деменции и болезни Альцгеймера у тех людей, кто переболел COVID-19.
Evo-rus.com14:31
19

В Крыму экс-главе Службы автодорог дали три года колонии

Киевский районный суд города Симферополя приговорил бывшего начальника Службы автомобильных дорог Республики Крым к трем годам колонии общего режима за злоупотребления должностными полномочиями, что повлекли тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).
Российская газета11:23
51