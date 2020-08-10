Соперница Лукашенко потребовала передать ей власть в Белоруссии
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Соперница Александра Лукашенко по предвыборной гонке за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская потребовала передать ей власть в республике. С таким заявлением выступил штаб кандидата в президенты.В источнике
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