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Ведомости
Ведомости

Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусов «не противостоять милиции» и «не выходить на площади». В своем видеообращении она также поблагодарила проголосовавших на выборах и призвала их «к благоразумию и уважению закона».В источнике
Подробнее о событии
РБК

Адвокат Тихановской объяснила детали записи с призывом не протестовать

РБК12:03
RT на русском

Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции

RT на русском06:26
ТАСС

Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади

ТАСС07:09
РИА Новости

Тихановская призвала сторонников прекратить акции протеста

РИА Новости06:36
Коммерсантъ

Тихановская призвала белорусов не выходить на площади и соблюдать закон

Коммерсантъ06:28
Газета.Ru

Тихановская призвала своих сторонников прекратить протесты

Газета.Ru10:09
Life.ru

«Я призываю вас к благоразумию». В Сети появилось видео, на котором Тихановская просит митингующих разойтись

Life.ru06:12

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Электромобиль от Lucid Air сможет предложить запас хода в 711,33 км

Lucid Air, судя по намекающему видеотизеру, получает запас хода в 711,33 километра без подзарядки, что на 64,37 километров больше, чем у Model S. Такой показатель получен, в том числе и благодаря удивительной аэродинамике Lucid Air, которая, по мнению экспертов, пока не имеет себе равных.
Picsnews.net04:33

Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa06:22
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