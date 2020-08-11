Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
Смотрите также
Отток капитала из России вырос в полтора раза
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
Раскрыты способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц
52 ребенка заразились коронавирусом в лагере в Ивановской области
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Певец Макс Корж призвал белорусов остановить протесты
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
Похудевшая Лолита приняла сексуальную позу в купальнике
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Составлен список фильмов со сценами реального секса
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
«Яндекс» запустил платформу для самозанятых работников
Суд арестовал подаренную Бари Алибасову квартиру Федосеевой-Шукшиной
«Единая Россия» намерена реформировать оплату труда бюджетников
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
США раскритиковали Россию за вакцину от коронавируса
Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
Обращение Тихановской было записано в ЦИК Белоруссии
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусов «не противостоять милиции» и «не выходить на площади». В своем видеообращении она также поблагодарила проголосовавших на выборах и призвала их «к благоразумию и уважению закона».В источнике
Подробнее о событии