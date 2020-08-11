Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусов «не противостоять милиции» и «не выходить на площади». В своем видеообращении она также поблагодарила проголосовавших на выборах и призвала их «к благоразумию и уважению закона».В источнике
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