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Ведомости
Ведомости

Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусов «не противостоять милиции» и «не выходить на площади». В своем видеообращении она также поблагодарила проголосовавших на выборах и призвала их «к благоразумию и уважению закона».В источнике
Подробнее о событии
Life.ru

«Кто-то стоит над душой». Физиономист изучила состояние Тихановской на видео с неожиданным призывом

Life.ru08:42
ТАСС

Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади

ТАСС07:09
Коммерсантъ

Тихановская призвала белорусов не выходить на площади и соблюдать закон

Коммерсантъ06:28
РИА Новости

Тихановская призвала сторонников прекратить акции протеста

РИА Новости06:36
Интерфакс

Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста

Интерфакс06:29
РБК

В Белоруссии опубликовали видео Тихановской с призывом не идти на улицы

РБК06:58
RT на русском

Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции

RT на русском06:26

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском.
РБК09:51
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.
Новый День06:50
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ФСБ заявила о предотвращении теракта в Башкирии

Сотрудники ФСБ Башкортостана задержали жителя Нефтекамска за попытку поджечь здание местной администрации при помощи самодельного зажигательного устройства, сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.
Газета.Ru08:42
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