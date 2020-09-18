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РБК
РБК

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».В источнике
С чего всё началось
Относительно возможного отравления Навального собеседница BBC
 сообщила, что утром, когда самолет с оппозиционером вылетел из Томска, Георгий Албуров (сотрудник отдела расследований ФБК), стал следить за лайнером через FlightRadar.
Infox.ru12:18
Подробнее о событии
Народные новости

Певчих не считала бутылку из номера Навального «смертельно опасной»

Народные новости15:43
Московский Комсомолец

Мария Певчих рассказала про отравление Навального

Московский Комсомолец11:14
Znak.com

Мария Певчих рассказала, как вывезла в Германию бутылку, на которой нашли «Новичок»

Znak.com12:34
Коммерсантъ

Мария Певчих, сопровождавшая Навального, рассказала о доставке бутылок из Томска в Берлин

Коммерсантъ11:44
Дождь

Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих дала первое интервью: о работе в фонде и отравлении Навального. Пересказ

Дождь11:43
Интерфакс

Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы

Интерфакс11:21
РБК

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

РБК13:10

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
ТАССвчера в 11:10
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Бавария — Шальке-04 7:0 (2-й тайм)

Центральный матч 1-го тура в Бундеслиге, Бавария — Шальке пройдет без зрителей. Матч Бавария — Шальке, на Альянц Арене пройдет без зрителей.
Bethub.orgвчера в 10:50

Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия15:18
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUM13:04
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Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок".
РИА Новости08:50
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The Insider нашел у семьи бывшего генерала МВД Сугробова недвижимость на 300 млн рублей

Издание The Insider обнаружило у родственников бывшего генерала МВД Дениса Сугробова, осужденного за создание ОПГ, две квартиры в Москве, стоимость которых составляет 300 миллионов рублей.
Дождь15:28

В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39
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