Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
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Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».В источнике
С чего всё началось
Относительно возможного отравления Навального собеседница BBC
сообщила, что утром, когда самолет с оппозиционером вылетел из Томска, Георгий Албуров (сотрудник отдела расследований ФБК), стал следить за лайнером через FlightRadar.
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