«Хочется просто не быть скотиной». Спортсмены Беларуси – о том, что происходит в стране и своих требованиях

Александр Головин связался с ними, чтобы выяснить, что на самом деле происходит в Беларуси, как это касается спорта и что атлеты ждут от Лукашенко.