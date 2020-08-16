Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку
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Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Минск, 16 августа 2020, 22:16 — REGNUM Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, который по итогам прошедших в стране президентских выборов-2020 набрал более 80% голосов избирателей, должен уйти со своего поста.В источнике
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Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске
Комсомольская правда14:10