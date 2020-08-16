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REGNUM
REGNUM

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку

Минск, 16 августа 2020, 22:16 — REGNUM Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, который по итогам прошедших в стране президентских выборов-2020 набрал более 80% голосов избирателей, должен уйти со своего поста.В источнике
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ТАСС

Оппозиция в Белоруссии утверждает, что в СИЗО находится около 4 тыс. задержанных

ТАСС14:48
News.ru

Белорусская оппозиция: в СИЗО находится около четырёх тысяч задержанных

News.ru15:19
Комсомольская правда

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске

Комсомольская правда14:10
Lenta.ru

Соратница Тихановской назвала число задержанных на акциях протеста

Lenta.ru14:59
РБК

Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко

РБК13:25
Эхо Москвы

Мария Колесникова утверждает, что четыре тысячи человек остаются задержанными после акций протеста

Эхо Москвы16:03
Коммерсантъ

Протестующие дошли до площади Независимости в Минске

Коммерсантъ11:13
КП - Беларусь

Колесникова: после акций протестов в Беларуси остаются задержанными около 4000 человек

КП - Беларусь15:22

Евро может подорожать до 90 рублей

Петр Пушкарев, аналитик компании «ТелеТрейд», предсказывает, что курс евро врастет до 90 рублей со временем и не опустится ниже 85 рублей, а доллар может стоить около 70 рублей.
RuNews24.ru07:42
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Автоледи на Mercedes насмерть сбила мужчину на севере Петербурга

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу, по предварительной информации, около 18:44 у дома №1 по Суздальскому проспекту женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Mercedes сбила мужчину 1969 года рождения вне зоны пешеходного перехода.
Мойка7813:01