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REGNUM
REGNUM

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку

Минск, 16 августа 2020, 22:16 — REGNUM Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, который по итогам прошедших в стране президентских выборов-2020 набрал более 80% голосов избирателей, должен уйти со своего поста.В источнике
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Эхо Москвы

Пять часов продолжалась многотысячная акция белорусской оппозиции в Минске

Эхо Москвывчера в 15:04
НТВ

Участники митинга в Минске потребовали отставки Лукашенко

НТВвчера в 11:09
Комсомольская правда

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске

Комсомольская правдавчера в 14:10
Телеканал 360°

Штаб Тихановской потребовал отставки Лукашенко на митинге

Телеканал 360°вчера в 11:31
РБК

Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко

РБКвчера в 13:25
Дождь

«У Лукашенко не останется выбора»: Мария Колесникова — о мирной передаче власти в Беларуси

Дождьвчера в 11:57
Московский Комсомолец

Колесникова на митинге призвала к отставке Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 09:43

Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве

Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко вызвало у представителей Запада ощущение слабости главы страны, поэтому они решили повторить украинский сценарий в Минске, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве
Народные новости15 августа в 05:20
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новостивчера в 19:38
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Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 07:38
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Физики нашли способ эффективно изменять спин электрона

«Оказывается, что для ускорения переворота спина, что весьма желательно в электронике и спинтронике, не нужны очень сильные электрические поля, поскольку в них электрон туннелирует в континуум слишком быстро, и проекция его спина начинает „затухать“ со временем, унося ценную информацию», — сообщили ученые.
ИА Красная Веснавчера в 16:16
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Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт (будет опубликовано в понедельник, 16 августа).
РБК17:00
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Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Политическая Экспертизавчера в 10:32
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Свечников получил травму в матче НХЛ «Каролины» против «Бостона»

Российский хоккеист, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был травмирован в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».
Аргументы и Фактывчера в 17:59

Ученые смогли «поймать» отражение луча лазера от рефлектора лунного аппарата LRO

Следующим этапом исследования авторы видят сравнение этого отраженного света со светом лазеров, отраженным от рефлекторов, оставленных на поверхности Луны астронавтами миссии «Аполлон» НАСА в 60-70-е гг. 20-го столетия.
AstroNews.ruвчера в 10:33