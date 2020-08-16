Колодочкин перечислил правила прогрева двигателя автомобиля летом

Эксперт считает, что минута, которая будет потрачена на прогрев двигателя летом, вовсе необременительна - за это время можно проверить, пристегнут ли ремень безопасности, настроить навигатор на нужный маршрут и т.д. Вне зависимости от того, прогреваете вы мотор летом или нет, движение стоит начинать плавно, отказавшись от резких скачков скорости.