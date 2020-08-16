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REGNUM
REGNUM

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку

Минск, 16 августа 2020, 22:16 — REGNUM Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, который по итогам прошедших в стране президентских выборов-2020 набрал более 80% голосов избирателей, должен уйти со своего поста.В источнике
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Комсомольская правда

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске

Комсомольская правдавчера в 14:10
Эхо Москвы

Пять часов продолжалась многотысячная акция белорусской оппозиции в Минске

Эхо Москвывчера в 15:04
Дождь

«У Лукашенко не останется выбора»: Мария Колесникова — о мирной передаче власти в Беларуси

Дождьвчера в 11:57
Телеканал 360°

Штаб Тихановской потребовал отставки Лукашенко на митинге

Телеканал 360°вчера в 11:31
НТВ

Участники митинга в Минске потребовали отставки Лукашенко

НТВвчера в 11:09
РБК

Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко

РБКвчера в 13:25
Московский Комсомолец

Колесникова на митинге призвала к отставке Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 09:43

Ученые смогли «поймать» отражение луча лазера от рефлектора лунного аппарата LRO

Следующим этапом исследования авторы видят сравнение этого отраженного света со светом лазеров, отраженным от рефлекторов, оставленных на поверхности Луны астронавтами миссии «Аполлон» НАСА в 60-70-е гг. 20-го столетия.
AstroNews.ruвчера в 10:33

Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
Ведомостивчера в 16:50
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Колодочкин перечислил правила прогрева двигателя автомобиля летом

Эксперт считает, что минута, которая будет потрачена на прогрев двигателя летом, вовсе необременительна - за это время можно проверить, пристегнут ли ремень безопасности, настроить навигатор на нужный маршрут и т.д. Вне зависимости от того, прогреваете вы мотор летом или нет, движение стоит начинать плавно, отказавшись от резких скачков скорости.
Новые автомобили15 августа в 04:34
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Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова

О причинах своего ухода Мороз не сообщает, однако ходят слухи, что Дарья не смогла ужиться с новым руководителем МХТ Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему театром 18 лет.
Paparazzi.ruвчера в 14:52
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В НАТО опровергли данные о наращивании сил альянса в Восточной Европе

Информация наращивании вооруженных сил североатлантического альянса (НАТО) в Восточной Европе не соответствует действительности, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, 16 августа сообщает ТАСС.
ИА Красная Веснавчера в 10:24
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