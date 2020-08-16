Деньги лучше спрятать: Делягин рассказал, что готовят Минфин и ЦБ

Ресурсов, которыми обладают Минфин и ЦБ вкупе со Сбербанком будет более чем достаточно для того, чтобы ни один потраченный или ещё находящийся на счетах граждан рубль не ускользнул от их ока.