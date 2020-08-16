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REGNUM
REGNUM

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку

Минск, 16 августа 2020, 22:16 — REGNUM Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, который по итогам прошедших в стране президентских выборов-2020 набрал более 80% голосов избирателей, должен уйти со своего поста.В источнике
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Мария Колесникова планирует завтра посетить один из белорусских заводов

Эхо Москвывчера в 14:45
НТВ

Участники митинга в Минске потребовали отставки Лукашенко

НТВвчера в 11:09
Комсомольская правда

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске

Комсомольская правдавчера в 14:10
Газета.Ru

Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть свой пост

Газета.Ruвчера в 13:58
Телеканал 360°

Штаб Тихановской потребовал отставки Лукашенко на митинге

Телеканал 360°вчера в 11:31
РБК

Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко

РБКвчера в 13:25
Московский Комсомолец

Колесникова на митинге призвала к отставке Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 09:43

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

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РИА Новостивчера в 04:21
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Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

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РИА Новостивчера в 07:53

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Столичный "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт14 августа в 14:58
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