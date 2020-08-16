Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть свой пост
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Соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала лидера Белоруссии Александра Лукашенко уйти со своего поста. Такое заявление она сделала в Минске на марше "За свободу!", видео с акции выложил YouTube-канал издания Tut.by.В источнике
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Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске
Комсомольская правда14:10