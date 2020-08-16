Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть свой пост

Соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала лидера Белоруссии Александра Лукашенко уйти со своего поста. Такое заявление она сделала в Минске на марше "За свободу!", видео с акции выложил YouTube-канал издания Tut.by.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Соратница Тихановской призвала к отставке Лукашенко

РБК13:25
РЕН ТВ

Соратница Тихановской выступила у стелы в Минске

РЕН ТВ09:29
Известия

Соратница Тихановской Мария Колесникова приехала на митинг оппозиции в Минске

Известия10:30
Московский Комсомолец

Мария Колесникова читала речь на митинге в Минске по бумажке

Московский Комсомолец11:04
Взгляд.ру

Соратница Тихановской прибыла на митинг оппозиции в Минске

Взгляд.ру09:41
ТАСС

Соратница Тихановской Мария Колесникова прибыла на митинг оппозиции в Минске

ТАСС09:37
Комсомольская правда

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске

Комсомольская правда14:10

Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совбез ООН оружейное эмбарго против Ирана.
Парламентская газетавчера в 03:45
310

Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Что касается стандартного Mate 40, то он получит основную камеру с модулями 8, 20 и 50 Мп, батарею емкостью 4300 мАч, а также дисплей 6,67 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и загнутым на боковые кромки дисплеем.
Evo-rus.com11:16
5

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
668

Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.
РБК13:05
165