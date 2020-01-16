Политика
Газета.RuСоратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи
Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на интервью Парнаса телеканалу MSNBC.
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Общество
В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приеме в медвузы
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов в медицинские вузы в части выделения целевых квот.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Общество
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Телеведущая Алена Водонаева поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в демографической сфере.
Политика
Создана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд
До сделки с Hyundai и Kia единственным акционером Arrival был фонд Kinetik, бенефициаром которого выступает Свердлов, сказал РБК источник, знакомый с условиями сделки.
Кино
Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
Происшествия
В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании
Шесть столичных судов эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Армия и оружие
В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Политика
Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина
Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Политика
Мишустин рассказал о планах на посту премьера
Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин назвал своим приоритетом на посту реформу управления и внедрение современных технологий.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Экономика
Сбербанк и ПИК запустили сервис по онлайн-оплате квартир картами
Группа ПИК и Сбербанк запустили сервис онлайн-оплаты жилой недвижимости, кладовых помещений и машиномест с помощью банковских карт, говорится в сообщении банка.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Общество
Частый секс может задержать менопаузу
Общество
«Проект»: Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке.
Волейбол
Кошелева вернулась в Россию и будет выступать за «Локомотив»
Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, а также трижды выигрывала чемпионат России.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Кино
Авторы фильма «Дау» подадут в суд на министерство культуры
Здоровье
В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет
В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Кино
Режиссер фильма «Холоп» Клим Шипенко объяснил успех своего фильма
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Политика
Мишустин попал в базу «Миротворца»
Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
Общество
В Японию проник новый коронавирус из Китая
В Японии выявили первый случай заболевания новым коронавирусом из Китая. Мужчина заразился им после того, как посетил город Ухань.