Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию

РИА Новости13:10

Соратник Ельцина заявил о желании Донбасса и Крыма быть в составе России

РБК12:30

Глава администрации Ельцина: Крым, Донецк и Луганск в 1991 году просили не отдавать их Украине

Взгляд.ру05:43

Стало известно о просьбе Крыма и Донбасса остаться в РФ в 1991 году

Московский Комсомолец11:47

Крым и Донбасс просили Ельцина не отдавать их Украине в 1991 году

URA.Ru11:21

Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

Lenta.ru10:33

Соратник Ельцина рассказал о причинах неприсоединения Крыма в 1991 году

Известия12:16
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Политика

На митинге в Киеве Петра Порошенко забросали яйцами

REGNUM 13:39
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская покинула Москву после снятия подписки о невыезде

Напомним, некоторое время киевская пианистка находилась в Москве под подпиской о невыезде.
Дни.ру 04:25
Происшествия

В Петрозаводске произошел пожар на складе

"На улице Шотмана происходит горение здания склада на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 12:03
Футбол

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» проиграли «Ростову» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:57
Футбол

Евгений Кафельников: «Фанаты „Спартака“ молодцы, что ушли»

Олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, болеющий за «Спартак», поддержал акцию фанатов красно-белых.
Спорт-Экспресс 13:32
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Шоу-бизнес

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Вокруг ТВ 06:02
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Общество

Депутаты подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии

Группа соавторов опубликованного для обсуждения законопроекта о профилактике домашнего насилия подготовила поправки в документ, распространяющие защиту на иждивенцев жертвы рукоприкладства.
ТАСС 10:34
Единоборства

Бой Александра Поветкина и Майкла Хантера завершился вничью

Только что в Саудовской Аравии завершился отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Allboxing.ru вчера в 15:44
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
РИА Новости 08:56
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Известия вчера в 16:02
Экономика

Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

РБК 11:19
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взгляд.ру 13:12
Гаджеты

Huawei представила флагманский смартфон Nova 6 5G

В ходе мероприятия, прошедшего в китайском городе Ухань, Huawei представила сразу три смартфона – Nova 6, Nova 6 5G и Nova 6 SE.
ITZine.ru 05 декабря в 22:30
Общество

Коррупционеров стало меньше, констатировал Бастрыкин

В этом году в суды направлены 308 таких дел, сказал глава ведомства.
Вести.Ru 11:50
Общество

В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем

В регионе 31 декабря объявлено выходным днем, сообщает пресс-служба правительства области.
Российская газета 12:58
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Политика

Митингующие в Киеве напомнили Зеленскому о судьбе Януковича

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, в Киеве проходит митинг оппозиции, к которому призвали призвали депутаты Рады из фракций Петра Порошенко «Европейская солидарность», Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».
REGNUM 10:49
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК 09:46
Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

РБК 03:09
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
РИА Новости 11:16
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 06 декабря в 05:22
Кино

«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC

Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
ИА InterMedia 06 декабря в 06:14
Кино

Умер актер из сериала «Друзья» Рон Либман

РИА Новости вчера в 05:20
Футбол

«Спартак» выиграл при Тедеско три матча из восьми

Московский клуб под руководством Доменико Тедеско провел восьмой матч, из которых три выиграл, 2 свел вничью и 3 проиграл.
Sports.ru 12:54
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