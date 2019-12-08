Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм.

Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.

Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году

Футбол Сочи — Рубин 1:1 Фан-сектор болельщиков "Сочи" ушел с матча против "Рубина" на 30-й минуте встречи. Игра проходит сегодня в городе Сочи.

Здоровье Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.

Политика Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.

Экономика Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.

Футбол Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре» «Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.

Политика Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.

Политика Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Политика Французский политолог о саммите в Париже: Донбассу - деэскалацию В любом случае, была бы большим прогрессом четкая договоренность о дальнейшем разведении войск по линии фронта, об обмене пленными, организации новых пунктов перехода для гражданских лиц, возобновлении социальных выплат жителям Луганска и Донецка украинским соцстрахом.

Политика Медведев исключил возможность транзита газа на условиях Украины Справка: российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Украины и Еврокомиссии изложила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса, увязав поставки газа на Украину и транзит в Европу с необходимостью взаимного отказа от судебных претензий, но Киев на компромисс не идет, хотя действующий транзитный контракт теряет свою силу 31 декабря текущего года.