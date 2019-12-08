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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".

Соратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году

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