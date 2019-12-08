Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоратник Ельцина рассказал о ситуации вокруг Крыма в 1991 году

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Сергей Филатов
Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм.
— Сергей Филатов, российский общественный деятельГазета.Ru 12:57

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