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РИА НовостиСоратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм.
— Сергей Филатов, российский общественный деятельГазета.Ru 12:57
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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Общество
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Единоборства
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Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
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Хоккей
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В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».
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Общество
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Общество
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