Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Читать в источнике
Комментировать269
Сергей Филатов
Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм.
— Сергей Филатов, российский общественный деятельГазета.Ru 12:57

Подробнее о событии

Политолог объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым в 1991 году

РЕН ТВ15:20

Соратник Ельцина рассказал о просьбе Донбасса и Крыма в 1991 году не оставлять их в составе Украины

Коммерсантъ14:14

Глава администрации Ельцина: Крым, Донецк и Луганск в 1991 году просили не отдавать их Украине

Взгляд.ру05:43

Соратник Ельцина заявил о желании Донбасса и Крыма быть в составе России

РБК12:30

Соратник Ельцина рассказал о причинах неприсоединения Крыма в 1991 году

Известия12:16

Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

Lenta.ru10:33

Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс

РИА Новости13:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн

Донбасс просился в Россию еще при Ельцине

Вести.UZ16:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
ТАСС вчера в 22:09
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
RuNews24.ru 12:28
Футбол

«Марсель» обыграл «Бордо» и довел свою победную серию до шести матчей

"Марсель" на своем поле обыграл "Бордо" в матче 17-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1. В составе гостей отличился Ясин Адли.
Sportbox.RU 16:56
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Футбол

Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Газета.Ru 17:16
Общество

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок "Комплект-Сервис" Владимир Чирсков.
РБК 16:00
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Политика

Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов

Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
РБК 17:51
Армия и оружие

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Российская газета 18:11
Политика

На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 17:36
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Lenta.ru 12:39
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Происшествия

На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

Горящий автомобиль остановлен на 33-м километре МКАД, за рулем которого находилась девушка в нетрезвом состоянии.
ТАСС 16:28
Общество

ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией

Lenta.ru 16:47
Авто

Названа самая продаваемая марка автомобилей в России

Соловей.Инфо 04:05
Космос

Корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Корабль Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией.
Аргументы и Факты 11:22
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Футбол

«Ростов» разгромил «Спартак» и вышел на третье место в РПЛ

РБК 13:17
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
FightTime.ru 09:36
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Газета.Ru 15:50
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 11:33
Армия и оружие

Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
РИА Новости 11:39
Культура

Песня Лютика, премьера Pół Wieku Poezji Później и Цири на стене: новости о «Ведьмаке»

Песню Toss a Coin to Your Witcher, «Брось монетку своему ведьмаку», в сериале будет петь Лютик в первом эпизоде.
Игромания.ру вчера в 14:08
Хоккей

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отправлен в ВХЛ

В 11 играх нынешнего сезона у Кравцова два гола и одна результативная передача при показателе полезности «-4». В результате не выдержал даже Владимир Юрзинов, который принял непростое для себя решение отправить игрока в ВХЛ в команду «Челмет».
Чемпионат 10:00
Спорт

Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по плаванию на короткой воде

РИА Новости 14:50
Общество

СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
ТАСС 12:58
Общество

«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок

Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Коммерсантъ 16:22
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное