Политика
РИА НовостиСоратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм.
— Сергей Филатов, российский общественный деятельГазета.Ru 12:57
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В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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Установлено, что одним из депутатов наслежного совета депутатов МО «Село Белькачи» не представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения им не представлены также на членов своей семьи, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.
Армия и оружие
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