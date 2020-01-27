Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.

с чего всё началось

Соратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству. Министром труда и социальной защиты в новом правительстве назначен Антон Котяков.

Происшествия В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.

Футбол Кокорин не поехал на второй сбор с «Сочи» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не поехал на второй сбор с «Сочи», который пройдет в Турции, сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на агента и отчима футболиста Кирилла Логинова.

Армия и оружие Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Экономика Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.

Политика Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Шоу-бизнес Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.

Общество В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.

Политика Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во время войны Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.

Общество 558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго.

Политика Украина всячески пытается сорвать Минские договоренности Нардепы просили признать неконституционными законы: «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Гаджеты Apple запатентует стеклянный iMac Компания Apple подала патентную заявку на компьютер iMac со стеклянным корпусом. На это обратил внимание сайт Patently Apple.