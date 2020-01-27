Политика
Деловое.ТВСоратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов
Соратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству. Министром труда и социальной защиты в новом правительстве назначен Антон Котяков.
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с чего всё началось
Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.РБК05:27
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