Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВСоратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов

Соратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству. Министром труда и социальной защиты в новом правительстве назначен Антон Котяков.
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с чего всё началось

Новым куратором социальной сферы в Минфине станет соратник Кудрина

Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.
РБК05:27

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Экс-глава ЦСР назначен заместителем министра финансов

Давыдов.Индекс11:31

Соратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов

Деловое.ТВ08:43

Соратник Кудрина станет новым куратором социальной сферы в Минфине

Мой Брянск08:18

Пост замминистра финансов займет коллега Кудрина Павел Кадочников

Компания06:45

Новым куратором социальной сферы в Минфине станет соратник Кудрина

РБК05:27
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Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

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В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

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Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии

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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

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Газета.Ru 25 января в 16:14
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В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.
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ФК «Краснодар» отменил товарищеский матч с командой из города Ухань

Российский ФК «Краснодар» отменил товарищеский матч с китайской командой «Ухань Чжоэр» на сборах в испанской Марбелье, который должен был пройти 10 февраля.
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Футбол

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МР7.ру 08:57
Армия и оружие

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США

Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.
Российская газета 09:56
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Экономика

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Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.
РБК 11:08
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова

Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
РИА Новости 12:15
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 09:37
Шоу-бизнес

Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл

Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Аргументы недели 07:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
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Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Политика

Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во время войны

Германия и Россия должны заплатить Польше за разрушение страны в ходе Второй мировой войны, но Варшава вряд ли сможет заставить Москву компенсировать что-либо, рассказал бывший польский премьер-министр, лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Bild.
Газета.Ru 25 января в 06:46
Общество

Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае

Сотрудники Национального центра по контролю заболеваний выявили возможный источник коронавируса.
ToDay News Ufa 10:42
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558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго.
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Общество

Москвичей предупредили о снегопаде

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В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Правоохранительные органы Московской области организовали проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово.
Вести.Ru 11:25
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
Политика

Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Газета.Ru 09:10
Политика

Украина всячески пытается сорвать Минские договоренности

Нардепы просили признать неконституционными законы: «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».
Новостной фронт 11:43
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Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
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Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
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Apple запатентует стеклянный iMac

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В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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Выпущено ядро Linux 5.5

Выпущено ядро Linux 5.5 Для файловой системы Btrfs добавлена поддержка быстрых алгоритмов вычисления контрольных сумм xxhash64, blake2b и sha256.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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