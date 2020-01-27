Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВСоратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов

Соратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству. Министром труда и социальной защиты в новом правительстве назначен Антон Котяков.
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с чего всё началось

Новым куратором социальной сферы в Минфине станет соратник Кудрина

Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.
РБКвчера в 05:27

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Андрей Чураков (Архангельск): Я не склонен рассматривать отдельные назначения в Минфине как повод для оптимизма

Давыдов.Индекс02:24

Соратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов

Деловое.ТВвчера в 08:43

Соратник Кудрина станет новым куратором социальной сферы в Минфине

Мой Брянсквчера в 08:18

Пост замминистра финансов займет коллега Кудрина Павел Кадочников

Компаниявчера в 06:45

Новым куратором социальной сферы в Минфине станет соратник Кудрина

РБКвчера в 05:27
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Политика

Поклонская разгромила Зеленского за слова о вине СССР в Холокосте

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Даниэль Кормье: Попадать по корпусу Миочичу уже не удастся

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Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК 03:47
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
РИА Новости 04:59
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Экономика

Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»

ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 года, когда запустил производство труб большого диаметра и стал крупным поставщиком «Газпрома», заставив его традиционных поставщиков снижать цены.
РБК 00:00
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S20 начнут продавать раньше ожидаемого срока

Компания Samsung начнёт продажи нового смартфона Galaxy S20 раньше ожидаемого срока.
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Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском вчера в 13:32
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Известия вчера в 20:58
Армия и оружие

В Сети появилось видео уничтожения ракетой танка Т-72

Попадание ракеты Т-72М1 Adra в сирийском Алеппо попало на видео.
News.ru 03:19
Общество

«Красное & Белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов

Сеть «Красное & Белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
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Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Российская газета 01:15
Здоровье

Власти КНР рассказали о передаче коронавируса контактным путем

Коронавирус нового типа, вспышка которого зафиксирована в Китае, может попасть в человеческий организм контактным путем через слизистую оболочку глаза.
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Пожар в офисном здании на юго-востоке Москвы локализован

Пожар в пятиэтажном офисном здании на юго-востоке Москвы, площадь которого достигла 100 кв. м, локализован.
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Спорт

Канадская спортсменка назвала секс причиной положительной допинг-пробы

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Футбол

Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените»

Нападающий Александр Кокорин зарабатывает в "Зените" 20 тыс. руб. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил телекомментатор Василий Уткин.
РБК вчера в 23:57
Политика

Нарышкин заявил о приверженности Зеленского идеям национализма

"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — пояснил Нарышкин.
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Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск родителей девочки, которая пять лет с момента рождения прожила в клинике «Мать и дитя».
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Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Газета.Ru 04:51
Армия и оружие

Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели

Уже в четверг совет директоров освободит от занимаемой должности гендиректора «Сухого» 58-летнего Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.
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С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
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Хоккей

Пять игроков СКА вошли в состав сборной России на Шведские игры

Пять игроков петербургского клуба СКА вошли в состав сборной России на Шведские игры, сообщили в Федерации хоккея.
АиФ Санкт-Петербург 04:20
Политика

Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня вчера в 18:30
Биатлон

СБР может вдвое сократить состав сборной России по биатлону

Состав биатлонистов, которые готовятся под руководством СБР, был объявлен перед началом сезона.
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Советский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист, педагог. Лауреат трёх Сталинских премий. Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда.
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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