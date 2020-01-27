Общество
Деловое.ТВСоратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов
Соратник Кудрина станет новым заместителем министра финансов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству. Министром труда и социальной защиты в новом правительстве назначен Антон Котяков.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Новым заместителем министра финансов, курирующим вопросы бюджетной политики в социальной сфере, станет проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли и глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников, сообщил РБК источник, близкий к правительству, и подтвердил источник, близкий к министерству.РБКвчера в 05:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика
Поклонская разгромила Зеленского за слова о вине СССР в Холокосте
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в уничтожении Германией евреев по всей Европе в годы Второй мировой войны.
Единоборства
Даниэль Кормье: Попадать по корпусу Миочичу уже не удастся
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Культура
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Экономика
Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»
ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 года, когда запустил производство труб большого диаметра и стал крупным поставщиком «Газпрома», заставив его традиционных поставщиков снижать цены.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 начнут продавать раньше ожидаемого срока
Компания Samsung начнёт продажи нового смартфона Galaxy S20 раньше ожидаемого срока.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Армия и оружие
В Сети появилось видео уничтожения ракетой танка Т-72
Попадание ракеты Т-72М1 Adra в сирийском Алеппо попало на видео.
Общество
«Красное & Белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов
Сеть «Красное & Белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Здоровье
Власти КНР рассказали о передаче коронавируса контактным путем
Коронавирус нового типа, вспышка которого зафиксирована в Китае, может попасть в человеческий организм контактным путем через слизистую оболочку глаза.
Происшествия
Пожар в офисном здании на юго-востоке Москвы локализован
Пожар в пятиэтажном офисном здании на юго-востоке Москвы, площадь которого достигла 100 кв. м, локализован.
Футбол
Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените»
Нападающий Александр Кокорин зарабатывает в "Зените" 20 тыс. руб. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил телекомментатор Василий Уткин.
Политика
Нарышкин заявил о приверженности Зеленского идеям национализма
"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — пояснил Нарышкин.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск родителей девочки, которая пять лет с момента рождения прожила в клинике «Мать и дитя».
Футбол
Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»
Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Армия и оружие
Гендиректор «Сухого» уйдет в отставку до конца недели
Уже в четверг совет директоров освободит от занимаемой должности гендиректора «Сухого» 58-летнего Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты
С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
Хоккей
Пять игроков СКА вошли в состав сборной России на Шведские игры
Пять игроков петербургского клуба СКА вошли в состав сборной России на Шведские игры, сообщили в Федерации хоккея.
Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Биатлон
СБР может вдвое сократить состав сборной России по биатлону
Состав биатлонистов, которые готовятся под руководством СБР, был объявлен перед началом сезона.