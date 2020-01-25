Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоратник Меркель потребовал отмены санкций против России

Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
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Санкции с России необходимо отменить, так как они «ничего не принесли и ударили по экономике Германии», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому таблоиду Bild
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Известия23 января в 23:29

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Соратник Меркель выступил за отмену антироссийских санкций

Телеканал 360°вчера в 20:01

Соратник Меркель рассказал о необходимости отмены санкций против России

ФАНвчера в 19:34

В Германии призвали снять санкции с России

Известия23 января в 23:29

В Германии предложили отказаться от «ударивших по экономике» санкций в отношении РФ

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Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

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В Германии предложили снять санкции с России

ФедералПрессвчера в 00:09

В Германии призвали отменить санкции против России

Национальная служба новостейвчера в 02:07
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Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
РИА Новости 00:19
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru 23 января в 23:34
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews вчера в 16:07
Энергетика

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Общество

Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти

Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
МИР 24 вчера в 12:59
Наука

Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши

Весьма 23 января в 15:04
Общество

Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире

Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.
Lenta.ru вчера в 17:43
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском вчера в 08:57
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости вчера в 09:32
Общество

Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день

С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".
Российская газета вчера в 23:05
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ вчера в 05:13
Политика

Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
РИА Новости вчера в 15:45
Авто

Skoda Octavia RS получит гибрид

Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
ГЛАС.RU вчера в 09:40
Здоровье

Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса

Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:48
Общество

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Мой Брянск 23 января в 07:24
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Происшествия

Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

Lenta.ru вчера в 00:32
Шоу-бизнес

Бочкарева продает свой «легендарный Кадиллак»

Актриса показала поклонникам любимый автомобиль Несколько часов назад Наталья Бочкарева сообщила своим подписчикам, что планирует расстаться со своим автомобилем.
WomanHit.ru 23 января в 07:32
Политика

Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
RT на русском 00:20
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Хоккей

Мозякин забросил 400-ю шайбу в КХЛ

Капитан и форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил 400-ю шайбу в Континентальной хоккейной лиге.
Чемпионат вчера в 11:17
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском вчера в 09:53
Теннис

Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, одержав волевую победу над второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
Известия вчера в 23:05
Наука

Ученые назвали главную опасность белковой диеты

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.
РЕН ТВ вчера в 06:23
Авто

Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России

Автоновости дня 23 января в 06:47
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru вчера в 13:57
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