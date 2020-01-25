с чего всё началось

Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Гаджеты Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700 Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.

Энергетика Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.

Общество Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.

Общество Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Авто Skoda Octavia RS получит гибрид Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.

Здоровье Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.

Шоу-бизнес Бочкарева продает свой «легендарный Кадиллак» Актриса показала поклонникам любимый автомобиль Несколько часов назад Наталья Бочкарева сообщила своим подписчикам, что планирует расстаться со своим автомобилем.

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Общество Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.

Теннис Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на Australian Open Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, одержав волевую победу над второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

Наука Ученые назвали главную опасность белковой диеты Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.