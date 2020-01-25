Политика
РИА НовостиСоратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
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с чего всё началось
Санкции с России необходимо отменить, так как они «ничего не принесли и ударили по экономике Германии», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому таблоиду Bild.Известия23 января в 23:29
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Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек
Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Гаджеты
Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700
Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Общество
Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти
Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Наука
Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши
Общество
Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире
Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.
Политика
Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Общество
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Политика
Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной
Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
Авто
Skoda Octavia RS получит гибрид
Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.
Здоровье
Врач больницы в городе Ухань умер из-за коронавируса
Лян Удун, глава ЛОР-отделения больницы в городе Ухань, скончался в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, сообщает телеканал CGTN на официальной странице в Twitter.
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
Шоу-бизнес
Бочкарева продает свой «легендарный Кадиллак»
Актриса показала поклонникам любимый автомобиль Несколько часов назад Наталья Бочкарева сообщила своим подписчикам, что планирует расстаться со своим автомобилем.
Политика
Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран
Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Хоккей
Мозякин забросил 400-ю шайбу в КХЛ
Капитан и форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил 400-ю шайбу в Континентальной хоккейной лиге.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Теннис
Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, одержав волевую победу над второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
Наука
Ученые назвали главную опасность белковой диеты
Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.
Авто
Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.