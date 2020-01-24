Политика
РИА НовостиСоратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
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Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить.
— Михаэль Кречмер, немецкий политикРИА Новости вчера в 16:44
с чего всё началось
Санкции с России необходимо отменить, так как они «ничего не принесли и ударили по экономике Германии», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью немецкому таблоиду Bild.Известия23 января в 23:29
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