с чего всё началось

Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить.

Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.

Шоу-бизнес Сыну Плющенко и Рудковской угрожает коронавирус «В связи с началом вспышек коронавируса в Китае передвигаемся в масках», — подписала Рудковская фотографию, сделанную в самолете.

Общество Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.

Общество Познер поделился взглядом на Россию со стороны Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

Общество Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.

Авто Skoda Octavia RS получит гибрид Что касается Skoda Octavia RS, то она выйдет с приставкой iV — это означает электрификацию модели. Дату и место дебюта компания не сообщает.

Хоккей Тренер «Авангарда»-2010 Николаев избивал детей клюшкой по голове В сети выложили ролик, на котором предположительно тренер детской команды "Авангарда" — игроки 2010 года рождения – Игорь Николаев жестоко обращался с юными воспитанниками во время тренировок.

Футбол «Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича Златан в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства.

Наука Исследователи показали модель атмосферы древней Земли Модель показала, что обнаруженные образцы вюстита могли возникнуть, если микрометеориты пролетали через атмосферу, богатую углекислым газом (от 60% до более чем 70%).