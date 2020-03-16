Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст. В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
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Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

РИА Новости13:10

Соратник Зеленского матом описал ситуацию с продовольствием

Московский Комсомолец14:03

Соратник Зеленского обрисовал ситуацию с продовольствием в стране

News.ru13:48

Украинский депутат матом описал ситуацию в стране

Известия17:37

В Раде выругались по поводу ситуации с продовольствием в стране

Национальная служба новостей16:21

Соратник Зеленского матом описал ситуацию на Украине

РЕН ТВ17:50

В Раде объяснили матом, что на Украине нет резервов топлива и продуктов

Красная весна13:59
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Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 14:22
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт 07:38
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ 05:48
Энергетика

Нефть Brent подорожала более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,5%, до $30,65 за баррель по состоянию на 3:49 мск.
ТАСС 20:53
Музыка

В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Rambler News Service 05:44
Общество

Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье

Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:17
Политика

Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
РИА Новости 04:49
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
РИА Новости 04:48
Гаджеты

Microsoft раскрыла характеристики новой консоли Xbox Series X

ToDay News Ufa 14:55
Футбол

В Италии заявили, что футбольный чемпионат возобновится не раньше мая

Глава профсоюза футболистов Италии Дамиано Томаззи заявил, что не видит возможности возобновления чемпионата в начале апреля.
Pravda.Ru 04:25
Футбол

Широков: «Краснодар» никогда в жизни ничего не выигрывает

"Быки" никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно.
Газета.Ru 19:17
Финансы

Обвал на рынках переходит в лавину

Третий за неделю обвал на мировых рынках спровоцировали «нефтяная война» и коронавирус.
Национальная служба новостей 12:00
Общество

Актёр из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом

News.ru 20:41
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb 05:04
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru 17:00
Экономика

ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР

16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.
ТурДом 14:51
Политика

Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию

Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Компания 08:58
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Происшествия

Жители 21 населенного пункта Иркутской области остались без света

Аварийное отключение электроснабжения произошло в ночь на вторник в Тайшетском, Братском и Казачинско-Ленском районах районах Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий.
РБК 23:03
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Газета.Ru 10:45
Футбол

«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ

RT на русском 14:25
Происшествия

Пермячка попала в больницу с коронавирусом после поездки в Швейцарию

В Пермском крае был зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом - COVID-19 выявили у женщины, которая приехала из Швейцарии, где провела три месяца.
РЕН ТВ 15:17
Транспорт

РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном

Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
ТАСС 14:21
Единоборства

Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым

Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Live24 11:38
Армия и оружие

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
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Наука

Химики отличили выдержанный коньяк от молодого

Французские химики определили отличительные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года от более молодого напитка 2011 года.
N+1 14 марта в 12:16
Экономика

Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Известия 19:19
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС 19:23
Политика

Зеленский призвал украинцев повышать демографию во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
News.ru 21:47
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Дубинский Александр Анатольевич
Украинский журналист
Украинский журналист, телеведущий, блогер, ютубер, депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа». Заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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