Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст. В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
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Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта

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Соратник Зеленского матом описал ситуацию с продовольствием

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Соратник Зеленского обрисовал ситуацию с продовольствием в стране

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Украинский депутат матом описал ситуацию в стране

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В Раде выругались по поводу ситуации с продовольствием в стране

Национальная служба новостей16:21

Соратник Зеленского матом описал ситуацию на Украине

РЕН ТВ17:50

В Раде объяснили матом, что на Украине нет резервов топлива и продуктов

Красная весна13:59
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
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В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
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Политика

Россия объяснила ограничение въезда из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию было решено ввести, поскольку Минск не соблюдает рекомендованные ВОЗ меры по закрытию границ с третьими странами.
BFM.ru 13:19
Политика

Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.
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В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

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Выступление на "Евровидении" вокалистки группы "Ленинград" Флориды Чантурии в составе группы Little Big не означает, что она покинет "Ленинград".
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Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку

В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.
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С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
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На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости 18:04
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
Известия 17:01
Общество

ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
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Происшествия

Бывшего банкира сдали полиции вкладчики

Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
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Дочь Ларисы Долиной призналась в любви семье Юлии Началовой

Дочь Ларисы Долиной решила признаться в любви маме артистки и ее ребенку.
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В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек

В зданиях и строениях запрещены мероприятия с единовременным числом участников более 50.
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Вышло первое геймплейное видео симулятора MotoGP 20

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Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с космодрома «Плесецк»

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Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года

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Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
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Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал

Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
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Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
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Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

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Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании

"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
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Уникальность якутских лошадей связана с особенностями их питания

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Дубинский Александр Анатольевич
Украинский журналист
Украинский журналист, телеведущий, блогер, ютубер, депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа». Заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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