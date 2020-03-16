Политика
РИА НовостиСоратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст. В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
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Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Политика
Россия объяснила ограничение въезда из Белоруссии
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию было решено ввести, поскольку Минск не соблюдает рекомендованные ВОЗ меры по закрытию границ с третьими странами.
Политика
Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Музыка
Шнуров рассказал, останется ли Флорида Чантурия после Евровидения с группой «Ленинград»
Выступление на "Евровидении" вокалистки группы "Ленинград" Флориды Чантурии в составе группы Little Big не означает, что она покинет "Ленинград".
Космос
SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink
Во Флориде (США) отменен запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Шоу-бизнес
Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку
В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Происшествия
Бывшего банкира сдали полиции вкладчики
Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной призналась в любви семье Юлии Началовой
Дочь Ларисы Долиной решила признаться в любви маме артистки и ее ребенку.
Общество
В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек
В зданиях и строениях запрещены мероприятия с единовременным числом участников более 50.
Киберспорт
Вышло первое геймплейное видео симулятора MotoGP 20
Рим, 16 марта 2020, 23:42 — REGNUM Итальянская студия Milestone S.r.l. выложила в сеть первый геймплейный трейлер предстоящей игры MotoGP 20.
Гаджеты
Новейший флагман LG V60 ThinQ 5G почти вдвое дешевле Samsung Galaxy S20 Ultra
Смартфон LG V60 ThinQ 5G был представлен в конце прошлого месяца, хотя об этом, вероятно, многие уже забыли.
Политика
CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
Здоровье
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с космодрома «Плесецк»
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 16 марта 2020, 21:46 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.
Космос
Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года
Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27".
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Футбол
21-летний футбольный тренер умер от коронавируса
Гаджеты
Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Футбол
Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании
"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Наука
Уникальность якутских лошадей связана с особенностями их питания
Кино