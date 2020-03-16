Политика

РИА НовостиРИА НовостиСоратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст. В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
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Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

РИА Новости13:10

Соратник Зеленского матом описал ситуацию с продовольствием

Московский Комсомолец14:03

Соратник Зеленского обрисовал ситуацию с продовольствием в стране

News.ru13:48

Украинский депутат матом описал ситуацию в стране

Известия17:37

В Раде выругались по поводу ситуации с продовольствием в стране

Национальная служба новостей16:21

Соратник Зеленского матом описал ситуацию на Украине

РЕН ТВ17:50

В Раде объяснили матом, что на Украине нет резервов топлива и продуктов

Красная весна13:59
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Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 14:20
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука 04:40
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Общество

В столице Сибири продают квартиры, в которых не нужно делать ремонт

Сахалин.Инфо 20:12
Происшествия

Бывшего банкира сдали полиции вкладчики

Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
Коммерсантъ 18:45
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 11:59
Авто

Зачем массовые автомобили облагают налогом на роскошь

SpeedMe вчера в 22:58
Происшествия

Сахалинец отправится в колонию строгого режима за публикации в Интернете

Виновному назначено лишение свободы сроком на 2 года в колонии строгого режима.
АСТВ 19:59
Армия и оружие

Испытания обновленного Т-80БВМ сняли на видео

Стрельбы на полигоне Бамбурово из обновленных машин для экипажей танков отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота стали первыми.
Российская газета 06:55
Гаджеты

Imint и Qualcomm будут вместе развивать технологии улучшения видео для смартфонов

Шведская компания Imint Image Intelligence AB (Imint), называющая себя мировым лидером в области программного обеспечения для улучшения видео, объединила усилия с Qualcomm Technologies в разработке нового поколения решений для улучшения видео, в которых используются новейшие технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
iXBT.com 20:21
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 14 марта в 19:20
Общество

Ростовские вузы из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение

Решение о переводе студентов на дистанционное обучение было принято из-за распространяющейся эпидемии коронавируса.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:37
Происшествия

Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска

Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".
Российская газета 06:05
Гаджеты

В базе данных EЭК появилось упоминание о новом iPad

С другой стороны, Apple традиционно представляет некоторые продукты именно в марте, что даёт надежду на то, что новый iPad может поступить в продажу в ближайшее время, как и новые MacBook Air и MacBook Pro, которые должны получить новые клавиатуры ножничного типа.
3DNews 13:04
Футбол

«Мы избалованы. А как в войну выживали?» Уникальная диета Сергея Овчинникова: ест раз в день что угодно и худеет

Уже несколько раз Овчинников успешно сбрасывал по 20 кг. Сейчас ни за что не скажешь, что в год прихода в ЦСКА Босс весил 108 кг.
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Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства

Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Ведомости 16:57
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Политика

Правительство запретило въезд иностранцам в Россию

О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
Ведомости 13:10
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 18:17
Здоровье

Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире

Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.
Ugpressa.ru 16:42
Общество

Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93

Голикова уточнила, что семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.
НТВ 09:02
Общество

ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки

За минувшие сутки коронавирусом нового типа в мире заразились почти 14 тысяч человек.
Газета.Ru 19:32
Транспорт

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости 18:04
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако»

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, куда он перешёл из московского ЦСКА.
RT на русском 14 марта в 12:16
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Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов

Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Дни.ру 04:49
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Кузбасские власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

Алексей Цигельник затруднился назвать сроки выздоровления пациентов и опроверг слухи, что заболевшие коронавирусом контактировали с детьми дошкольного возраста.
ФедералПресс 02:52
Экономика

Коронавирус станет прологом к глобальной рецессии — The Guardian

Мир должен готовиться к глобальной экономической рецессии, спусковым крючком к которой станет коронавирус, заявил редактор по экономике британской газеты Ларри Эллиотт 15 марта в редакционной статье.
Красная весна вчера в 10:48
Общество

Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет

Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
Общественное телевидение России 06:48
Общество

Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
Российская газета 16:34
Армия и оружие

Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы

Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости 08:32
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Дубинский Александр Анатольевич
Украинский журналист
Украинский журналист, телеведущий, блогер, ютубер, депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа». Заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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