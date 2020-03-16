Политика
РИА НовостиСоратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст. В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
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Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Происшествия
Бывшего банкира сдали полиции вкладчики
Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли доступ
Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Авто
Зачем массовые автомобили облагают налогом на роскошь
Происшествия
Сахалинец отправится в колонию строгого режима за публикации в Интернете
Виновному назначено лишение свободы сроком на 2 года в колонии строгого режима.
Армия и оружие
Испытания обновленного Т-80БВМ сняли на видео
Стрельбы на полигоне Бамбурово из обновленных машин для экипажей танков отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота стали первыми.
Гаджеты
Imint и Qualcomm будут вместе развивать технологии улучшения видео для смартфонов
Шведская компания Imint Image Intelligence AB (Imint), называющая себя мировым лидером в области программного обеспечения для улучшения видео, объединила усилия с Qualcomm Technologies в разработке нового поколения решений для улучшения видео, в которых используются новейшие технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Общество
Ростовские вузы из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение
Решение о переводе студентов на дистанционное обучение было принято из-за распространяющейся эпидемии коронавируса.
Происшествия
Предварительные тесты выявили коронавирус у жителя Красноярска
Как заявил РИА Новости краевой вице-премьер Алексей Подкорытов, предварительные тесты выявили коронавирус, в данный момент анализы пациента отправили в Новосибирск, в лабораторию "Вектор".
Гаджеты
В базе данных EЭК появилось упоминание о новом iPad
С другой стороны, Apple традиционно представляет некоторые продукты именно в марте, что даёт надежду на то, что новый iPad может поступить в продажу в ближайшее время, как и новые MacBook Air и MacBook Pro, которые должны получить новые клавиатуры ножничного типа.
Футбол
«Мы избалованы. А как в войну выживали?» Уникальная диета Сергея Овчинникова: ест раз в день что угодно и худеет
Уже несколько раз Овчинников успешно сбрасывал по 20 кг. Сейчас ни за что не скажешь, что в год прихода в ЦСКА Босс весил 108 кг.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства
Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Политика
Правительство запретило въезд иностранцам в Россию
О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
Здоровье
Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире
Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93
Голикова уточнила, что семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.
Общество
ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки
За минувшие сутки коронавирусом нового типа в мире заразились почти 14 тысяч человек.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако»
Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, куда он перешёл из московского ЦСКА.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Здоровье
Кузбасские власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
Алексей Цигельник затруднился назвать сроки выздоровления пациентов и опроверг слухи, что заболевшие коронавирусом контактировали с детьми дошкольного возраста.
Экономика
Коронавирус станет прологом к глобальной рецессии — The Guardian
Мир должен готовиться к глобальной экономической рецессии, спусковым крючком к которой станет коронавирус, заявил редактор по экономике британской газеты Ларри Эллиотт 15 марта в редакционной статье.
Общество
Минтруд упростит порядок получения пособий на детей 3-7 лет
Родители смогут получать пособия на детей от 3 до 7 лет без справок, просто по заявлению, передает ОТР сообщение главы Минтруда Антона Котякова.
Общество
Вице-губернатор Петербурга лег в больницу из-за риска коронавируса
Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов лег в инфекционную больницу имени Боткина после посещения стран Евросоюза во время отпуска.
Армия и оружие
Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы
Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и ракетная система дальнего действия С-300В4 впервые будут представлены на параде Победы 9 мая в Москве, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.