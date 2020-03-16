Политика
РИА НовостиСоратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст. В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
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Депутат из партии Зеленского нецензурно высказался о ситуации с продовольствием
Народные новости16:18
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Шоу-бизнес
Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом
Голливудский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Экономика
Индексы США упали более чем на 10%
Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
Гаджеты
Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Футбол
«Ростов» вряд ли поддержит идею Федуна о досрочном завершении РПЛ
По информации источника, ростовчане едва ли поддержат предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Музыка
Шнуров: после Евровидения Флорида Чантурия останется в «Ленинграде»
Как сообщает радиостанция "Комсомольская правда", музыкант Сергей Шнуров рассказал, что вокалистка Флорида Чантурия после участия в конкурсе "Евровидение - 2020" в составе группы Little Big снова вернется в "Ленинград".
Общество
Во Франции ограничат передвижение людей
Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
Космос
SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink
Во Флориде (США) отменен запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Единоборства
Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170
Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Транспорт
РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном
Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
Происшествия
Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы «минирования»
Анонимные сообщения с угрозой "минирования" сразу трех пассажирских самолетов поступили в аэропорт "Шереметьево", воздушные суда маршрут не поменяли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Политика
ЕС вводит запрет на въезд в Евросоюз на 30 дней
Туризм в Европу закончился: Европейская комиссия (ЕК) планирует ввести ограничения на несущественные поездки в Евросоюз сроком на 30 дней для сдерживания коронавируса, сообщила в понедельник вечером председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Испанский медик назвал продукты для защиты от коронавируса
В США жители массово скупают продукты питания и средства гигиены.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Лобода показала фото обнаженной 74-летней Хелен Миррен
Исполнительница активно ведет социальные сети, делиться с фанатами результатами своих трудов, творческими успехами, а также личными фото и видео с семьей.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Футбол
Матч РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменили
Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», которая должна была пройти в Москве в воскресенье, 22 марта, отменена.
Общество
Банки начали переводить сотрудников на удаленную работу
В ближайшее время ГПБ «переведет большую часть работников на удаленный режим работы с сохранением обычной заработной платы».
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.