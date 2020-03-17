Политика
REGNUMСоратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
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В Раде выругались по поводу ситуации с продовольствием в стране
Национальная служба новостейвчера в 16:21
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Политика
Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию
Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Общество
Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса
Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Политика
Лукашенко не хочет закрывать границы страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
Технологии
О подготовке к полету на Марс рассказали в «Роскосмосе»
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что на Марсе обнаружили возможные следы органики.
Экономика
Еврогруппа применит фискальные меры в размере около 1% ВВП для поддержки экономики
Министры финансов стран еврозоны заявили в понедельник, что блок до сих пор использовал фискальный стимул в размере 1% от своего валового внутреннего продукта, чтобы помочь экономике справиться с последствиями эпидемии коронавируса.
Общество
Режим повышенной готовности ввели в Якутии из-за коронавируса
Как сообщалось ранее, в Якутии отменили все мероприятия с массовым скоплением людей, кроме Якутского международного кинофестиваля.
Здоровье
Названы скрытые разносчики коронавируса
Китайские ученые назвали детей скрытыми разносчиками коронавируса.
Авто
Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что каждую весну на авторынках и сайтах по продаже подержанных авто появляются новые экземпляры машин, однако в этом году ситуация может измениться.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Происшествия
В Самарской области три человека заболели коронавирусом
Роспотребнадзор сообщает о трех случаях заболевания коронавирусом в Самарской области.
Происшествия
В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус
В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности
Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
Здоровье
Коротко о ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге: УрФУ закрылся от студентов и фейки о зараженных
В Свердловской области зараженных нет Подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом в Свердловской области нет, хотя в выходные в мессенджерах активно рассылали пугающие фейки.
Общество
Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом
Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом В Москве с 21 марта полностью закрываются все школы, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и «досуговые» мероприятия с число участников более 50 человек.
Экономика
Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж
Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Политика
Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.
Авто
Сфотографировали кроссовер Volkswagen Tarek для России
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый компактный паркетник Tarek, который должен стать глобальной моделью и будет продаваться также в России.
Происшествия
СКР возобновил дело о похищении Ярошенко спецслужбами США
Дело по факту похищения Константина Ярошенко в 2010 году в Либерии возобновлено.
Политика
Суд в США прекращает дело в отношении российской компании «Конкорд»
Суд в США удовлетворил ходатайство прокуроров о прекращении дела в отношении российской компании «Конкорд Менеджмент» по обвинению в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы.
Здоровье
В Омской области вводится особый режим из-за коронавируса
На территории Омской области вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
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