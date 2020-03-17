Политика
REGNUMСоратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
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В Раде выругались по поводу ситуации с продовольствием в стране
Национальная служба новостейвчера в 16:21
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Здоровье
Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены
Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Общество
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка и Докучаевску
Украинские силовики сегодня утром выпустили в общей сложности 21 мину калибром 82 и 120 мм по районам поселков Жабичево и шахты "Октябрьская" на окраине Донецка, а также по району Докучаевска к югу от границы ДНР.
Политика
Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Общество
За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Политика
Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Экономика
В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер
Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге Forbes 100 надежных российских банков.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Футбол
УЕФА потребует более 300 млн евро от клубов и лиг за перенос Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребует 275 миллионов фунтов стерлингов (302 млн евро) от клубов и лиг за перенос чемпионата Европы – 2020 из-за вспышки коронавируса.
Общество
В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Общество
Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ
Национальный родительский комитет (НКР) предложил обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами на время карантина в школах, сообщила RT председатель комитета Ирина Волынец.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области
Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Космос
Ученые рассказали о существовании границ Вселенной
Учёные рассказали о существовании теоретических границ Вселенной.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями, привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
Происшествия
В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки
Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Общество
В Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом
В Москве введены новые ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Происшествия
В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения четырёхлетним ребёнком ожога от сухого льда на детском празднике в Москве.
Футбол
Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании
"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.