Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Энергетика Мировые цены на нефть выросли на 5% Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.

Общество На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Армия и оружие ВСУ обстреляли окраины Донецка и Докучаевску Украинские силовики сегодня утром выпустили в общей сложности 21 мину калибром 82 и 120 мм по районам поселков Жабичево и шахты "Октябрьская" на окраине Донецка, а также по району Докучаевска к югу от границы ДНР.

Политика Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Политика Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.

Экономика Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики 1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

Общество Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ Национальный родительский комитет (НКР) предложил обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами на время карантина в школах, сообщила RT председатель комитета Ирина Волынец.