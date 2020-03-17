Политика

REGNUMREGNUMСоратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
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Депутат Рады Дубинский заявил, что Украину ждет дефолт

Народные новости01:00

В Раде выругались по поводу ситуации с продовольствием в стране

Национальная служба новостейвчера в 16:21

Соратник Зеленского сообщил о приближении дефолта на Украине

Известиявчера в 23:35

В Верховной раде озабочены движением страны к дефолту

Московский Комсомолецвчера в 19:38

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта

РИА Новостивчера в 18:25

Соратник Зеленского заявил, что Украина идет к дефолту

РЕН ТВ00:20

Соратник Зеленского обрисовал ситуацию с продовольствием в стране

News.ruвчера в 13:48
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Здоровье

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Интерфакс 02:36
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Общество

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 18:04
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка и Докучаевску

Украинские силовики сегодня утром выпустили в общей сложности 21 мину калибром 82 и 120 мм по районам поселков Жабичево и шахты "Октябрьская" на окраине Донецка, а также по району Докучаевска к югу от границы ДНР.
Сегодня.ру 01:58
Политика

Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РИА Пензенской области 14 марта в 07:32
Общество

За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:32
Политика

Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Газета.Ru 01:27
Экономика

В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер

Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге Forbes 100 надежных российских банков.
Коммерсантъ 02:17
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Футбол

УЕФА потребует более 300 млн евро от клубов и лиг за перенос Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребует 275 миллионов фунтов стерлингов (302 млн евро) от клубов и лиг за перенос чемпионата Европы – 2020 из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем 02:03
Общество

В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 01:53
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей вчера в 07:46
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Вести.Ru 02:23
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Общество

Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) предложил обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами на время карантина в школах, сообщила RT председатель комитета Ирина Волынец.
Москва 24 01:39
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области

Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Известия 00:44
Космос

Ученые рассказали о существовании границ Вселенной

Учёные рассказали о существовании теоретических границ Вселенной.
OAnews вчера в 02:07
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру 15 марта в 04:52
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН вчера в 03:56
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера

Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями, привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
РИА Новости вчера в 21:46
Происшествия

В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки

Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
РБК 02:33
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Общество

В Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

В Москве введены новые ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Москва 24 вчера в 10:15
Биатлон

Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру

Sputnik Литва вчера в 02:15
Экономика

Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Газета.Ru вчера в 11:07
Происшествия

В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения четырёхлетним ребёнком ожога от сухого льда на детском празднике в Москве.
RT на русском 02:19
Футбол

Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании

"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Sport.ru вчера в 18:43
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Коммерсантъ 15 марта в 17:36
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Дубинский Александр Анатольевич
Украинский журналист
Украинский журналист, телеведущий, блогер, ютубер, депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа». Заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, основатель политической партии «Слуга народа», действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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