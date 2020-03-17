Политика

REGNUMREGNUMСоратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
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Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта

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Соратник Зеленского сообщил о приближении дефолта на Украине

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На Украине заговорили о приближении дефолта

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Lenta.ru01:57

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

REGNUM00:15
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Политика

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Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
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Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

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Во время заседания коллеги Росавиации первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиациии Александр Нерадько заявил, что коронавирус может негативно сказаться на безопасности полетов, поскольку в связи с прекращением международного авиасообщения невозможно пользоваться зарубежными тренировочными центрами, передает ТАСС.
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В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
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Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
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Дубинский Александр Анатольевич
Украинский журналист
Украинский журналист, телеведущий, блогер, ютубер, депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа». Заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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