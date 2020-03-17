Политика
REGNUMСоратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
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Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Политика
«Конкорд» заставил суд США снять все обвинения с компании
Активная стратегия защиты российской компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в выборы президента США заставила обвинение перейти к обороне, поскольку его «доказательства» были абсолютно надуманными.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства
Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
Собянин усилил борьбу с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился принять новые ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Самым просматриваемым фильмом у людей, которые сидят дома на карантине, стала лента «Заражение» режиссера Стивена Содерберга.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Общество
Росавиация: пандемия может сказаться на безопасности полетов
Во время заседания коллеги Росавиации первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиациии Александр Нерадько заявил, что коронавирус может негативно сказаться на безопасности полетов, поскольку в связи с прекращением международного авиасообщения невозможно пользоваться зарубежными тренировочными центрами, передает ТАСС.
Хоккей
Лига на неделю остановила плей-офф из-за коронавируса
Лига на неделю остановила плей-офф из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в понедельник ночью объявила о приостановке розыгрыша плей-офф.
Общество
На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение
В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева впервые за 12 лет расплакалась в Первом канале
Игры
В Final Fantasy 7 Remake появится персонаж из побочного романа по миру игры
Авто
Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что каждую весну на авторынках и сайтах по продаже подержанных авто появляются новые экземпляры машин, однако в этом году ситуация может измениться.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Происшествия
В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
Экономика
Правительство решило отсрочить налоги для туризма и авиаперевозок
Правительство России приняло решение об отсрочке налогов для сферы туризма и авиаперевозок.
Политика
Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Лидер группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим».
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Космос
Найдена первая планета вне диска Млечного Пути
Международная группа астрономов обнаружила первую экзопланету, которая находится вне тонкого диска Млечного Пути.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Футбол
Орлов: «В Жиркове очень заинтересован тульский „Арсенал“»
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что в приглашении 36-летнего футболиста «Зенита» Юрия Жиркова заинтересован тульский «Арсенал».
Происшествия
В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы
По данным портала G1, до побега заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы, которых удерживают в колонии до сих пор.
Экономика
Фондовый рынок США демонстрирует рекордное падение индексов
Главные индексы американского фондового рынка по итогам торгов 16 марта потеряли около 12-13% на фоне опасений снижения деловой активности в связи с эпидемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Здоровье
Коронавирус новости: актуальная информация об инфекции в России на 15 марта
Коронавирус последние новости: по данным Нацкомиссии по здравоохранению Китая, на территории страны живут 80 844 человека с подтверждённой инфекцией.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.