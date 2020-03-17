Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

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