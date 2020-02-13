Экономика
Lenta.ruСоратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости
Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.
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В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
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РФС не планирует приглашать иностранных судей для работы на матчах РПЛ
Российский футбольный союз не намерен приглашать иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ.
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В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
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В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
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В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Общество
Водонаева рассказала о допросе в полиции
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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США могут ввести санкции против Мексики из-за закупок вертолётов у РФ
Напомним, ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на поставку российских военных вертолётов.
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Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
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«Рубин» подписал форварда сборной Таджикистана Самиева
Космос
Спутник передал снимки таинственного образования облака
Моросящие дожди связаны именно с таким типом облаков. Данный вид облаков был замечен впервые инфракрасным спутником наблюдения в 1962 году.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Наука
Запах любимого человека положительно влияет на качество сна
Политика
Гордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка
Городская дума Барнаула в пятницу на заседании избрала большинством голосов главой города первого заместителя главы администрации муниципалитета, руководителя аппарата, исполняющего обязанности мэра 54-летнего Вячеслава Франка.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал
Происшествия
В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая
Супруга и дочь гражданина Китая, перенесшего коронавирус, выписаны из стационара в Чите, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Забайкальского края.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Кино
Роберта Паттинсона впервые показали в образе Бэтмена
Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе легендарного защитника Готэма.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче против «Милана»
"Милан" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу - 1:1.
Здоровье
Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе увеличилось до 2222 человек
Более 2,2 тысячи человек выздоровели в китайской провинции Хубэй после заражения коронавирусом.
Политика
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Здоровье
Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом
Усилия Китая позволили предотвратить распространение коронавируса по миру, за пределами КНР число заражений не превышает одного процента, заявил министр иностранных дел страны Ван И в ходе визита в Германию.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.