Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.

Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости

Политика В Белоруссии решили изменить герб Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.

Общество В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.

Политика Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.

Космос Спутник передал снимки таинственного образования облака Моросящие дожди связаны именно с таким типом облаков. Данный вид облаков был замечен впервые инфракрасным спутником наблюдения в 1962 году.

Политика Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

Политика Гордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка Городская дума Барнаула в пятницу на заседании избрала большинством голосов главой города первого заместителя главы администрации муниципалитета, руководителя аппарата, исполняющего обязанности мэра 54-летнего Вячеслава Франка.

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Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

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Общество Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).