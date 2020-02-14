Экономика

Lenta.ruLenta.ruСоратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости

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Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.
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Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости

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