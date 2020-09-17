Москва, 17 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Пластиковая бутылка из-под воды, на которой якобы найдены следы яда «Новичок», находилась в гостиничном номере блогера Алексея Навального в Томске. Сообщение об этом опубликовано 17 сентября на странице Навального в Instagram.