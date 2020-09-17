Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

Соратники Навального нашли в Томске бутылку со «следами боевого яда»

Москва, 17 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Пластиковая бутылка из-под воды, на которой якобы найдены следы яда «Новичок», находилась в гостиничном номере блогера Алексея Навального в Томске. Сообщение об этом опубликовано 17 сентября на странице Навального в Instagram.В источнике
Подробнее о событии
Дождь

Бутылку со следами «Новичка» изъяли из номера Навального в томском отеле

Дождь03:29
РБК

Соратники Навального объяснили происхождение «бутылки с «Новичком»

РБК03:54
vtomske.ru

Команда Навального объяснила происхождение бутылки с «Новичком»

vtomske.ru03:45
РИА Новости

Соратники Навального заявили о найденной в Томске бутылке со следами яда

РИА Новости04:03
Znak.com

Бутылку воды со следами яда, которым мог быть отравлен Навальный, нашли в томском отеле

Znak.com03:28
Газета.Ru

Создатель «Новичка» оценил заявление о яде на бутылке, из которой пил Навальный

Газета.Ru04:16
Фонтанка.Ру

Все-таки не чай. Соратники Навального объяснили происхождение бутылки с «Новичком»

Фонтанка.Ру03:14

Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
2

ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%

Программа льготной ипотеки распространяется на покупку новостроек, взять жилье можно под 6,5%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга (а также Московской и Ленинградской областей) составляет 12 млн руб.
Коммерсантъ04:04
3

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
388

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru15 сентября в 06:41
182

Мурашко опроверг обязательность вакцинации от коронавируса для медиков

Вакцинация от коронавируса для медицинских работников, учителей и людей из групп риска будет добровольной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости01:22
157

Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
2K

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
39