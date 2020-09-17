Соратники Навального нашли в Томске бутылку со «следами боевого яда»
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Москва, 17 сентября 2020, 11:21 — REGNUM Пластиковая бутылка из-под воды, на которой якобы найдены следы яда «Новичок», находилась в гостиничном номере блогера Алексея Навального в Томске. Сообщение об этом опубликовано 17 сентября на странице Навального в Instagram.В источнике
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