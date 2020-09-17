Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Соратники Навального заявили о найденной в отеле бутылке со следами яда

РИА Новости08:47
Газета.Ru

Создатель «Новичка» оценил заявление о яде на бутылке, из которой пил Навальный

Газета.Ru04:16
RT на русском

Эксперт прокомментировал сообщения о бутылке с «Новичком»

RT на русском05:27
РБК

Соратники Навального объяснили происхождение бутылки с «Новичком»

РБК03:54
vtomske.ru

Команда Навального объяснила происхождение бутылки с «Новичком»

vtomske.ru03:45
Ведомости

Разработчик «Новичка» оценил данные о бутылке с ядом в номере Навального

Ведомости04:25
Фонтанка.Ру

«Это как с ковидом — кто-то умирает, а кто-то ничего не чувствует». Создатель «Новичка» допустил, что яд мог быть на бутылке с водой из отеля

Фонтанка.Ру07:17

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
1,5K

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
427

Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.
RT на русском12:03