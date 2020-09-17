Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
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Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.В источнике
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