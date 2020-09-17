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Газета.Ru
Газета.Ru

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.В источнике
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RT на русском

Эксперт прокомментировал сообщения о бутылке с «Новичком»

RT на русском05:27
Газета.Ru

Создатель «Новичка» оценил заявление о яде на бутылке, из которой пил Навальный

Газета.Ru04:16
РИА Новости

Соратники Навального заявили о найденной в Томске бутылке со следами яда

РИА Новости04:03
РБК

Соратники Навального объяснили происхождение бутылки с «Новичком»

РБК03:54
vtomske.ru

Команда Навального объяснила происхождение бутылки с «Новичком»

vtomske.ru03:45
Дождь

Бутылку со следами «Новичка» изъяли из номера Навального в томском отеле

Дождь03:29
Московский Комсомолец

Появилось видео из номера Навального после отравления: бутылки, простыни

Московский Комсомолец06:16

Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского
РИА Новости03:37
2,2K

Михаилу Краснову и Ирине Фроловой присвоены почетные звания

Почетные звания присвоены двоим работникам пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко — заведующему региональным сосудистым центром Михаилу Краснову и заместителю главврача по медицинской части Ирине Фроловой.
PenzaNews05:44
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Продажи новых автомобилей в ЕС за январь-август упали на 32%

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского союза за 8 месяцев этого года упали на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Тарантас Ньюс03:43