Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Смотрите также
Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ
МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Раскрыто содержание предсмертного письма Тесака своей подруге
СК выясняет обстоятельства смерти певицы Легкоступовой
МИД прокомментировал попытки Дании помешать «Северному потоку — 2»
NASA объявило о начале нового цикла солнечной активности
В США ураган «Салли» стал тропическим штормом
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
Алексей Миранчук показал командный ужин «Аталанты»
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.В источнике
С чего всё началось
Ранее на странице
Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили оппозиционера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.
Подробнее о событии