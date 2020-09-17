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Газета.Ru
Газета.Ru

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.В источнике
С чего всё началось
Ранее на странице
 Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили оппозиционера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.
Газета.Ru04:16
Подробнее о событии
URA.Ru

Соловьев узнал о бутылке вина в гостиничном номере Навального

URA.Ru15:07
RT на русском

Эксперт прокомментировал сообщения о бутылке с «Новичком»

RT на русском05:27
РИА Новости

В ФБК заявили о найденной в номере отеля в Томске бутылке со следами яда

РИА Новости08:47
Фонтанка.Ру

«Это как с ковидом — кто-то умирает, а кто-то ничего не чувствует». Создатель «Новичка» допустил, что яд мог быть на бутылке с водой из отеля

Фонтанка.Ру07:17
РБК

Последний губернатор 90-х, риски для нефтянки России. Главные новости РБК

РБК13:01
vtomske.ru

Команда Навального объяснила происхождение бутылки с «Новичком»

vtomske.ru03:45
Ведомости

Разработчик «Новичка» оценил данные о бутылке с ядом в номере Навального

Ведомости04:25

Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «русофобской истерией» планы властей Польши арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения там самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году.
Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше
RT на русском13:00
9

Россия выделит на оборону около 9,5 трлн рублей к 2023 году

Согласно проекту бюджета, в 2021 году направят 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, в 2023 году — 3,1 трлн рублей Россия планирует потратить на оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, а в 2023 году — 3,1 трлн рублей.
Невские Новости10:34
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МИД РФ обвинил ОЗХО и Германию в сговоре по поводу анализов Навального

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провел тайную операцию по забору биоматериала оппозиционера Алексея Навального, при этом ФРГ отказывала России в содействии, заявил российский МИД.
Коммерсантъ13:53
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«Ростов» сыграет с «Маккаби» в третьем отборочном раунде Лиги Европы

"Маккаби" в четверг на своем поле обыграл казахстанский "Кайрат" в матче второго раунда отбора Лиги Европы со счетом 2:1. В составе хозяев голы забили Юваль Ашкенази (31-я минута) и Никита Рукавица (72), у проигравших отличился экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав (45+1).
РИА Новости14:55

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
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МИД прокомментировал попытки Дании помешать «Северному потоку — 2»

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток-2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода.
РИА Новости09:29
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
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