Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
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Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.В источнике
С чего всё началось
Ранее на странице
Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили оппозиционера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.
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