Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.В источнике
С чего всё началось
Ранее на странице
 Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили оппозиционера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.
Газета.Ru04:16
Подробнее о событии
РБК

Последний губернатор 90-х, риски для нефтянки России. Главные новости РБК

РБК13:01
Ведомости

Разработчик «Новичка» оценил данные о бутылке с ядом в номере Навального

Ведомости04:25
Фонтанка.Ру

«Это как с ковидом — кто-то умирает, а кто-то ничего не чувствует». Создатель «Новичка» допустил, что яд мог быть на бутылке с водой из отеля

Фонтанка.Ру07:17
RT на русском

Эксперт прокомментировал сообщения о бутылке с «Новичком»

RT на русском05:27
vtomske.ru

Команда Навального объяснила происхождение бутылки с «Новичком»

vtomske.ru03:45
РИА Новости

Соратники Навального заявили о найденной в отеле бутылке со следами яда

РИА Новости08:47
Газета.Ru

Создатель «Новичка» оценил заявление о яде на бутылке, из которой пил Навальный

Газета.Ru04:16

Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров

Арест и выдача Польше российских авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска в день катастрофы польского правительственного борта Ту-154, невозможна, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российская газета13:07
2

Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым).
Lenta.ru10:55
63

Кравчук заявил, что попросил Грызлова извиниться за слова о Донбассе

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что на заседании контактной группы попросил полпреда РФ Бориса Грызлова извиниться за слова о Донбассе.
РИА Новости05:39
3

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя в центре Калининграда.
РИА Новости10:45
3

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
3,1K

ФФККР не получала документов от РУСАДА по делу Сотсковой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о подделке документов бывшей фигуристкой Марией Сотсковой, заявил РИА Новости президент организации Александр Горшков.
РИА Новости13:22

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием (МНН) фавипиравир, разрешив их применение в амбулаторных условиях», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия12:30
28

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
29