Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.

Армия и оружие Военный контингент США в Польше увеличится в десять раз Во время выступления с речью в польском сейме премьер-министр заявил, что благодаря стараниям президента страны Анджея Дуды и министра национальной безопасности Соединенные Штаты Америки приняли решение о наращивании своего военного присутствия в Польше более чем в десять раз.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Энергетика Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому» Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Политика Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».

Общество Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Футбол Россия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020 По итогам отборочного матча к Евро-2020 между сборной Германии и Северной Ирландией (6:1) определился еще один соперник сборной России по финальной части турнира.

Общество Россия может ограничить импорт детских молочных смесей Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.

Общество Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Общество Роструд объяснил правила продления новогодних каникул В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.