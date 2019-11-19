Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА

Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
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Сорокин рассказал, как Россия ответит на статьи англичан о лишении матчей Евро

Чемпионатвчера в 10:37

Сорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА

РИА Новостивчера в 11:50

Оргкомитет Евро-2020 ответил на новость о лишении России домашних матчей

Газета.Ruвчера в 11:37

Оргкомитет Евро-2020 ответил западным СМИ по поводу матчей в Петербурге

News.ruвчера в 11:54

В Москве назвали слухи о лишении РФ матчей ЕВРО «раскачиванием темы»

REGNUMвчера в 13:19

Оргкомитет Евро-20 ответил на сообщения о лишении России домашних матчей

МК-Спортвчера в 12:01

Оргкомитет Евро-2020 ответил на сообщения о лишении России домашних матчей

Вечерняя Москвавчера в 12:26
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
Происшествия

На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета

Российская газета 01:48
Армия и оружие

Военный контингент США в Польше увеличится в десять раз

Во время выступления с речью в польском сейме премьер-министр заявил, что благодаря стараниям президента страны Анджея Дуды и министра национальной безопасности Соединенные Штаты Америки приняли решение о наращивании своего военного присутствия в Польше более чем в десять раз.
Газета.Ru вчера в 12:24
Экономика

Максим Орешкин назвал прогноз годовой инфляции в России

Министр отметил, что доходы населения оказались на полтриллиона рублей меньше, чем они могли бы быть.
Говорит Москва 03:00
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Происшествия

Пострадавшая в ДТП с Косиловым жительница Екатеринбурга вышла из комы

Кроме 19-летней Анастасии, пострадали также двое ее друзей. Очевидцы заподозрили, что в момент аварии Андрей Косилов был пьян.
Эхо Москвы в Челябинске 02:07
Энергетика

Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Коммерсантъ вчера в 04:28
Здоровье

Огромные очереди в оренбургском наркодиспансере: люди торопятся оформить медсправки

Люди торопятся поставить заветную «наркологическую» печать в медицинскую справку, которая необходима для оформления водительских прав, либо их продления.
56orb.ru 01:42
Политика

Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий

Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
REGNUM 02:51
Общество

Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ

Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
REGNUM 02:42
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Здоровье

Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
MedikForum.ru 18 ноября в 12:30
Общество

Forbes составил топ-50 лучших работодателей России

В список включили 50 предприятий.
RuNews24.ru вчера в 08:18
Музыка

София Ротару возобновляет выступления в России

Известная певица София Ротару сообщила о своем предстоящем визите в Москву.
Слово и Дело вчера в 13:16
ЖКХ

Жители 26 домов в Барнауле остались без отопления в мороз из-за аварии

Около 2,5 тысячи жителей Барнаула остались без тепла из-за коммунальной аварии.
Телеканал 360° вчера в 23:41
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru вчера в 11:10
Технологии

«Ростелеком» обещает новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»

Всего подготовлено больше 400 тысяч призов от сервисов Wink и «Ростелеком Лицей» и партнеров программы «Бонус», среди которых «ЛитРес», AllTime.RU, Skyeng, SUNLIGHT и NetPrint.
Регион online вчера в 10:19
Футбол

Президент «Тоттенхэма» Леви прокомментировал назначение Моуринью

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
Чемпионат 01:50
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском 18 ноября в 16:32
Футбол

Россия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020

По итогам отборочного матча к Евро-2020 между сборной Германии и Северной Ирландией (6:1) определился еще один соперник сборной России по финальной части турнира.
Sportbox.RU вчера в 16:46
Общество

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Ведомости 00:23
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Общество

Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 02:55
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Чемпионат вчера в 19:58
Общество

В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию

Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
REGNUM вчера в 23:19
Общество

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Lenta.ru 01:45
Экономика

Новостройки в Москве снова подорожали

Российская газета 01:40
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru вчера в 09:00
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