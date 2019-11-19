Футбол
РИА НовостиСорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА
Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сорокин рассказал, как Россия ответит на статьи англичан о лишении матчей Евро
Чемпионатвчера в 10:37
Оргкомитет Евро-2020 ответил на сообщения о лишении России домашних матчей
Вечерняя Москвавчера в 12:26
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
Происшествия
На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета
Армия и оружие
Военный контингент США в Польше увеличится в десять раз
Во время выступления с речью в польском сейме премьер-министр заявил, что благодаря стараниям президента страны Анджея Дуды и министра национальной безопасности Соединенные Штаты Америки приняли решение о наращивании своего военного присутствия в Польше более чем в десять раз.
Экономика
Максим Орешкин назвал прогноз годовой инфляции в России
Министр отметил, что доходы населения оказались на полтриллиона рублей меньше, чем они могли бы быть.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП с Косиловым жительница Екатеринбурга вышла из комы
Кроме 19-летней Анастасии, пострадали также двое ее друзей. Очевидцы заподозрили, что в момент аварии Андрей Косилов был пьян.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Здоровье
Огромные очереди в оренбургском наркодиспансере: люди торопятся оформить медсправки
Люди торопятся поставить заветную «наркологическую» печать в медицинскую справку, которая необходима для оформления водительских прав, либо их продления.
Политика
Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий
Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
Общество
Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ
Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Общество
Forbes составил топ-50 лучших работодателей России
В список включили 50 предприятий.
Музыка
София Ротару возобновляет выступления в России
Известная певица София Ротару сообщила о своем предстоящем визите в Москву.
ЖКХ
Жители 26 домов в Барнауле остались без отопления в мороз из-за аварии
Около 2,5 тысячи жителей Барнаула остались без тепла из-за коммунальной аварии.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Технологии
«Ростелеком» обещает новогодние подарки в онлайн-игре «Целься в приз»
Всего подготовлено больше 400 тысяч призов от сервисов Wink и «Ростелеком Лицей» и партнеров программы «Бонус», среди которых «ЛитРес», AllTime.RU, Skyeng, SUNLIGHT и NetPrint.
Футбол
Президент «Тоттенхэма» Леви прокомментировал назначение Моуринью
Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Футбол
Россия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020
По итогам отборочного матча к Евро-2020 между сборной Германии и Северной Ирландией (6:1) определился еще один соперник сборной России по финальной части турнира.
Общество
Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Общество
Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Общество
Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Общество
В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию
Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Экономика
Новостройки в Москве снова подорожали
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.