Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА

Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
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Сорокин рассказал, как Россия ответит на статьи англичан о лишении матчей Евро

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Сорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА

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России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
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На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
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