Футбол
РИА НовостиСорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА
Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Политика
Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Политика
Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии
Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Политика
В Кремле назвали абсурдными претензии Украины по газу
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
Суд избрал меру пресечения для Ляшко
Мера пресечения избрана до 17 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Разин заступился за Шепелева в конфликте с Кудрявцевой
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заступился за телеведущего Дмитрия Шепелева в конфликте с Лерой Кудрявцевой.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Политика
Украина исключит возможность продажи земли россиянам
Напомним, 16 ноября украинский пропагандист Гордон призвал распродать земли Украины иностранцам.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Общество
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Общество
Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов
Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Общество
В Минюсте РФ назвали проблему домашнего насилия преувеличенной
Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Наука
Открыт новый вид акулы возрастом 91 миллион лет
Ученые предполагают, что новая акула, возможно, питалась более мелким видом Hybodont и, в свою очередь, была «свергнута» с пьедестала более крупным Squalicorax.
Здоровье
Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Политика
В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса
Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.