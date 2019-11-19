Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА

Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
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Сорокин рассказал, как Россия ответит на статьи англичан о лишении матчей Евро

Чемпионат10:37

Сорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА

РИА Новости11:50

Оргкомитет Евро-2020 ответил на новость о лишении России домашних матчей

Газета.Ru11:37

Оргкомитет Евро-2020 ответил западным СМИ по поводу матчей в Петербурге

News.ru11:54

Оргкомитет Евро-20 ответил на сообщения о лишении России домашних матчей

МК-Спорт12:01

Оргкомитет Евро-2020 ответил на сообщения о лишении России домашних матчей

Вечерняя Москва12:26

В оргкомитете Евро-2020 ответили на слухи о лишении России домашних матчей

Журналистская правда12:20
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru вчера в 06:05
Политика

Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Московский Комсомолец 17 ноября в 17:39
Политика

Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии

Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Газета.Ru 12:45
Политика

В Кремле назвали абсурдными претензии Украины по газу

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу.
Московский Комсомолец 06:49
Общество

Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете

Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Российская газета 12:53
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК вчера в 12:41
Политика

Суд избрал меру пресечения для Ляшко

Мера пресечения избрана до 17 января 2020 года.
Взгляд.ру 11:52
Шоу-бизнес

Разин заступился за Шепелева в конфликте с Кудрявцевой

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заступился за телеведущего Дмитрия Шепелева в конфликте с Лерой Кудрявцевой.
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Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
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Украина исключит возможность продажи земли россиянам

Напомним, 16 ноября украинский пропагандист Гордон призвал распродать земли Украины иностранцам.
ИА Новороссия 05:21
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Общество

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
ТАСС 11:10
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Происшествия

СК начал проверку в связи с нападением на съемочную группу в Крыму

РИА Новости 12:14
Общество

Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
Вести.Ru 01:14
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Игры

Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Gmbox.ru 02:18
Общество

В Минюсте РФ назвали проблему домашнего насилия преувеличенной

Говорит Москва 05:29
Экономика

Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет

Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
REGNUM 10:43
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Lenta.ru 08:42
Наука

Открыт новый вид акулы возрастом 91 миллион лет

Ученые предполагают, что новая акула, возможно, питалась более мелким видом Hybodont и, в свою очередь, была «свергнута» с пьедестала более крупным Squalicorax.
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Здоровье

Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки

Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Ugpressa.ru 11:12
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Политика

В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса

Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Наша версия 03:38
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
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